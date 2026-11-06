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Novidade no BTG Pactual: clientes podem fazer Pix e pagamentos com pontos ou cashback

Saldo do Programa de Fidelidade passa a quitar boletos, tributos e realizar transferências via Pix, TED direto pelo app

Pagamento instantâneo: Pix é o principal meio de pagamento do Brasil, utilizado por mais de 76% da população (FG Trade/Getty Images)

Pagamento instantâneo: Pix é o principal meio de pagamento do Brasil, utilizado por mais de 76% da população (FG Trade/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10h25.

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Durante anos, o destino quase automático dos pontos do cartão de crédito foi um só: a passagem aérea. Clientes elegíveis agora podem usar seus Pontos ou Cashback BTG para quitar boletos, tributos e realizar transferências via Pix, TED ou TEF direto pelo app. 

A novidade é uma nova opção de resgate dentro do Programa de Fidelidade BTG. O valor usado sai do saldo disponível no programa, e não da conta corrente. Na prática, o benefício acumulado nas compras do cartão passa a cobrir despesas que fazem parte do mês de qualquer pessoa, como a conta de consumo, o imposto ou a transferência para um prestador de serviço. 

Seu saldo de pontos já pode pagar o Pix de hoje. Veja as regras do Programa de Fidelidade BTG Pactual 

A fidelidade sai do aeroporto 

O movimento acompanha uma mudança de comportamento no mercado de pontos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), os programas somaram 306,2 milhões de inscritos no primeiro trimestre de 2026, alta de 12,7%, enquanto os pontos e milhas emitidos chegaram a 299,3 bilhões, avanço de 19,7%. 

O dado mais revelador está no destino desse saldo. Levantamento da ABEMF de 2025 mostra que as trocas por produtos e serviços do dia a dia passaram de 18% para 24% do total de pontos resgatados em um ano. No mesmo período, a taxa de breakage, que mede os pontos que expiram sem uso, caiu para 11,1%, o menor índice já registrado pela associação. 

Ou seja, o cliente quer usar o que acumulou, e quer usar logo. 

Por que a facilidade de resgate pesa 

Programas de fidelidade costumam perder valor justamente na hora de resgatar. A McKinsey aponta que todo programa tem participantes que não trocam seus pontos, ou nem sabem que os têm, e acabam vendo o saldo expirar. A consultoria lista processos de resgate complicados entre as principais fontes de frustração dos clientes. 

O inverso também vale. Segundo a mesma pesquisa, os programas mais bem avaliados elevam entre 15% e 25% ao ano a receita vinda de clientes que resgatam pontos. 

Levar o resgate para o Pix encaixa o benefício no meio de pagamento mais usado do país. Em dezembro de 2025, o Pix superou pela primeira vez 300 milhões de transações em um único dia, com 313,3 milhões de operações e R$ 179,9 bilhões movimentados, segundo o Banco Central. 

O que pode ser pago com pontos ou cashback 

A nova funcionalidade do BTG Pactual cobre cinco tipos de pagamento: 

  • Pix 
  • TED 
  • TEF (transferência entre contas do próprio BTG) 
  • Tributos 
  • Boletos 

O resgate usa o saldo disponível na modalidade escolhida pelo cliente no Programa de Fidelidade, com Pontos BTG ou Cashback BTG. 

Pontos parados também custam caro. Conheça a nova forma de resgate do BTG Pactual 

Passo a passo no app 

  1. Atualize o aplicativo BTG Pactual Banking para a versão mais recente. 
  1. Acesse a área de pagamentos e escolha a operação: Pix, TED, TEF, boleto ou tributo. 
  1. Preencha os dados do pagamento e informe o valor. 
  1. Na tela de finalização, selecione Pontos BTG ou Cashback BTG como forma de pagamento. 
  1. Confira o valor que será resgatado e confirme a operação. 

Quem pode usar 

A funcionalidade está disponível para clientes elegíveis, conforme as regras do Programa de Fidelidade BTG. Para visualizar a nova jornada, é preciso atualizar o aplicativo. 

No fim das contas, o ponto que antes esperava a próxima viagem agora pode quitar o boleto que vence amanhã. 

Do cartão para as contas do mês: entenda como usar Pontos e Cashback BTG Pactual 

Consulte termos e condições no link: https://cdn.btgbank.com/banking-public-prd/beneficios/btg_pontos/termos/Regulamento_Programa_Fidelidade_BTG_Pactual.pdf

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual Banking

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