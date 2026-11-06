Novidade no BTG Pactual: clientes podem fazer Pix e pagamentos com pontos ou cashback

Durante anos, o destino quase automático dos pontos do cartão de crédito foi um só: a passagem aérea. Clientes elegíveis agora podem usar seus Pontos ou Cashback BTG para quitar boletos, tributos e realizar transferências via Pix, TED ou TEF direto pelo app.

A novidade é uma nova opção de resgate dentro do Programa de Fidelidade BTG. O valor usado sai do saldo disponível no programa, e não da conta corrente. Na prática, o benefício acumulado nas compras do cartão passa a cobrir despesas que fazem parte do mês de qualquer pessoa, como a conta de consumo, o imposto ou a transferência para um prestador de serviço.

Seu saldo de pontos já pode pagar o Pix de hoje. Veja as regras do Programa de Fidelidade BTG Pactual

A fidelidade sai do aeroporto

O movimento acompanha uma mudança de comportamento no mercado de pontos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), os programas somaram 306,2 milhões de inscritos no primeiro trimestre de 2026, alta de 12,7%, enquanto os pontos e milhas emitidos chegaram a 299,3 bilhões, avanço de 19,7%.

O dado mais revelador está no destino desse saldo. Levantamento da ABEMF de 2025 mostra que as trocas por produtos e serviços do dia a dia passaram de 18% para 24% do total de pontos resgatados em um ano. No mesmo período, a taxa de breakage, que mede os pontos que expiram sem uso, caiu para 11,1%, o menor índice já registrado pela associação.

Ou seja, o cliente quer usar o que acumulou, e quer usar logo.

Por que a facilidade de resgate pesa

Programas de fidelidade costumam perder valor justamente na hora de resgatar. A McKinsey aponta que todo programa tem participantes que não trocam seus pontos, ou nem sabem que os têm, e acabam vendo o saldo expirar. A consultoria lista processos de resgate complicados entre as principais fontes de frustração dos clientes.

O inverso também vale. Segundo a mesma pesquisa, os programas mais bem avaliados elevam entre 15% e 25% ao ano a receita vinda de clientes que resgatam pontos.

Levar o resgate para o Pix encaixa o benefício no meio de pagamento mais usado do país. Em dezembro de 2025, o Pix superou pela primeira vez 300 milhões de transações em um único dia, com 313,3 milhões de operações e R$ 179,9 bilhões movimentados, segundo o Banco Central.

O que pode ser pago com pontos ou cashback

A nova funcionalidade do BTG Pactual cobre cinco tipos de pagamento:

Pix

TED

TEF (transferência entre contas do próprio BTG)

Tributos

Boletos

O resgate usa o saldo disponível na modalidade escolhida pelo cliente no Programa de Fidelidade, com Pontos BTG ou Cashback BTG.

Pontos parados também custam caro. Conheça a nova forma de resgate do BTG Pactual

Passo a passo no app

Atualize o aplicativo BTG Pactual Banking para a versão mais recente.

Acesse a área de pagamentos e escolha a operação: Pix, TED, TEF, boleto ou tributo.

Preencha os dados do pagamento e informe o valor.

Na tela de finalização, selecione Pontos BTG ou Cashback BTG como forma de pagamento.

Confira o valor que será resgatado e confirme a operação.

Quem pode usar

A funcionalidade está disponível para clientes elegíveis, conforme as regras do Programa de Fidelidade BTG. Para visualizar a nova jornada, é preciso atualizar o aplicativo.

No fim das contas, o ponto que antes esperava a próxima viagem agora pode quitar o boleto que vence amanhã.

Do cartão para as contas do mês: entenda como usar Pontos e Cashback BTG Pactual

Consulte termos e condições no link: https://cdn.btgbank.com/banking-public-prd/beneficios/btg_pontos/termos/Regulamento_Programa_Fidelidade_BTG_Pactual.pdf