Jão fará show de graça no Réveillon da Avenida Paulista; veja detalhes

O cantor brasileiro Jão será um dos artistas a se apresentar no Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 31 de dezembro de 2026. A informação foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 19 de outubro.

O show está previsto para a festa que marcará a chegada de 2027. O evento é organizado anualmente pela Prefeitura de São Paulo e reúne shows gratuitos de artistas de diferentes gêneros musicais em uma das principais avenidas da capital paulista.

Segundo a publicação, a apresentação está marcada para acontecer das 18h30 às 20h.

A Prefeitura de São Paulo contratou o show de Jão por R$ 750 mil, conforme documento firmado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa com a empresa U.F.O Produções Artísticas Ltda., responsável pela apresentação.

O contrato prevê uma única apresentação na Avenida Paulista, na altura do número 2355, próximo à estação Consolação do Metrô de São Paulo. O valor inclui os custos necessários à execução do espetáculo, como despesas trabalhistas, impostos e taxas.

Como é o Réveillon da Avenida Paulista?

O Réveillon na Paulista é uma das principais tradições de fim de ano de São Paulo. A festa reúne apresentações musicais ao longo do dia 31 de dezembro e da madrugada de 1º de janeiro, com acesso gratuito ao público.

A programação costuma combinar artistas de diferentes estilos, como pop, sertanejo, pagode, funk e música religiosa, além de uma contagem regressiva para a chegada do novo ano.

Na virada de 2025 para 2026, a Prefeitura de São Paulo organizou uma programação de aproximadamente 14 horas de música, com apresentações de João Gomes, Belo, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Simone Mendes e Latino.

O evento também contou com atrações religiosas, como Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e o grupo Colo de Deus. Simone Mendes foi a artista responsável pela contagem regressiva para 2026.

A celebração incluiu ainda 15 minutos de fogos silenciosos, segundo a administração municipal.

Na edição anterior, que marcou a chegada de 2025, a festa reuniu Bruno & Marrone, Gloria Groove, MC Livinho, Junior Lima, Roberta Miranda, Thalles Roberto, Renascer Praise e a escola de samba Mocidade Alegre.

A dupla Bruno & Marrone foi responsável pela contagem regressiva para o Ano-Novo. A programação começou na tarde de 31 de dezembro e seguiu pela madrugada, com apresentações de DJs nos intervalos dos shows.

Para aquela edição, a Prefeitura de São Paulo estimava um público superior a 2 milhões de pessoas e impacto econômico de aproximadamente R$ 300 milhões, além da geração de 3 mil empregos.