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Novo filme do diretor de 'Parasita' terá Bradley Cooper e astro de 'Stranger Things' no elenco

Bong Joon-ho prepara sua primeira animação, 'Ally', prevista para 2027 e produzida em parceria com a Neon

Bradley Cooper, Ayo Edebiri e Finn Wolfhard: atores estão no próximo filme de Bong Joon Ho (John Shearer/WireImage/Frazer Harrison/Andrew Chin/Getty Images/Exame)

Bradley Cooper, Ayo Edebiri e Finn Wolfhard: atores estão no próximo filme de Bong Joon Ho (John Shearer/WireImage/Frazer Harrison/Andrew Chin/Getty Images/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14h18.

O diretor sul-coreano Bong Joon-ho anunciou o elenco de vozes de “Ally”, sua primeira animação. O longa contará com nomes como Bradley Cooper, Ayo Edebiri, Dave Bautista e Finn Wolfhard.

Também integram o elenco Alex Jayne Go, Rachel House e Werner Herzog.

O projeto marca o reencontro de Bong com a Neon, distribuidora responsável pelo lançamento de "Parasita" nos Estados Unidos.

Em desenvolvimento desde 2019, “Ally” tem roteiro assinado por Bong ao lado de Jason Yu.

A previsão é que o filme seja concluído no primeiro semestre de 2027, com estreia prevista para o mesmo ano.

Qual é a história de 'Ally'?

A trama acompanha Ally, uma criatura marinha descrita como um “porquinho-lula” que vive nas profundezas inexploradas do Oceano Pacífico Sul. Curiosa sobre o mundo acima das águas, ela sonha em ver o sol e se tornar a estrela de um documentário sobre vida selvagem.

O equilíbrio do ambiente muda quando uma aeronave misteriosa afunda no oceano. A partir disso, Ally embarca em uma jornada rumo à superfície ao lado de companheiros improváveis.

Segundo a descrição divulgada, o filme mistura aventura, humor e emoção, além de abordar temas ligados à amizade, coragem e ao impacto humano nos ecossistemas marinhos.

Primeiro longa animado do diretor de 'Parasita'

“Ally” será o primeiro filme de animação dirigido por Bong Joon-ho. O cineasta ganhou projeção mundial com "Parasita", vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020, feito inédito para uma produção em língua não inglesa.

Além desse trabalho, o diretor também é conhecido por títulos como "Okja", "Expresso do Amanhã" e "Memórias de um Assassino".

A produção reúne empresas de diferentes países, incluindo CJ ENM, Barunson C&C e Pathé, responsáveis por financiamento, produção e distribuição em mercados internacionais. O projeto também conta com o produtor Seo Woo-sik, colaborador frequente do diretor.

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