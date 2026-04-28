Após ‘Parasita’, Bong Joon Ho prepara sua primeira animação

O diretor sul-coreano Bong Joon-ho prepara seu primeiro filme de animação, intitulado "Ally", que será distribuído na América do Norte pela Neon. A parceria marca o reencontro do cineasta com a empresa responsável pelo sucesso de "Parasita", vencedor do Oscar 2020.

Em desenvolvimento desde 2019, a produção tem estreia prevista para 2027. De acordo com informações da Variety, Bong também assina o roteiro ao lado de Jason Yu.

Qual é a história de 'Ally'?

A animação é descrita como uma aventura com elementos de humor e emoção. A narrativa acompanha uma criatura marinha incomum que vive em regiões profundas do Oceano Pacífico Sul. Com curiosidade sobre o mundo além das águas, a personagem sonha em conhecer a superfície. Esse objetivo passa a ser ameaçado quando um objeto misterioso cai no oceano, alterando o equilíbrio do ambiente onde vive.

A proposta do filme envolve temas como amizade, coragem e o impacto do contato entre humanos e o ecossistema marinho.

Novo projeto após o sucesso de 'Parasita'

"Ally" representa mais uma colaboração entre Bong Joon-ho e a Neon, reforçando uma parceria iniciada com "Parasita", longa que conquistou o Oscar de Melhor Filme e teve forte desempenho comercial ao redor do mundo.

Além desse trabalho, o diretor também é conhecido por títulos como "Okja", "Expresso do Amanhã" e "Memórias de um Assassino".

A produção reúne empresas de diferentes países, incluindo CJ ENM, Barunson C&C e Pathé, responsáveis por financiamento, produção e distribuição em mercados internacionais. O projeto também conta com o produtor Seo Woo-sik, colaborador frequente do diretor.

A animação tem lançamento previsto para 2027, mas ainda sem data oficial definida.