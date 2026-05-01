Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de maio chega à HBO Max com uma mistura equilibrada entre blockbusters recentes, documentários esportivos e o retorno de animações cultuadas.
Entre os destaques estão os fins de temporada de séries ilustres da plataforma, como Euphoria, Hacks e Rooster. Entre os filmes, chega o aguardado Morro dos Ventos Uivantes, estrelado por Jacob Elordi e Margot Robbie. Também farão parte do catálogo neste mês Terrifier 3 e Os Pequenos Vestígios.
Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em maio de 2026:
Séries que entram na HBO Max em maio
- 90 Dias Para Casar | 03/05/2026
- Margarida | 04/05/2026
- Medcezir: Vidas Alheias | 04/05/2026
- Quilos Mortais (2ª temporada) | 07/05/2026
- A Canção do Samurai | 09/05/2026
- Rooster (1ª temporada - final) | 10/05/2026
- Apenas Um Show: As Fitas Perdidas | 11/05/2026
- Blue Lock | 12/05/2026
- Masterchef Brasil (13ª temporada) | 22/05/2026
- O Lado Sombrio de Hollywood | 23/05/2026
- Rick & Morty (9ª temporada) | 25/05/2026
- Hacks (5ª temporada - final) | 28/05/2026
- Pela Metade (final) | 29/05/2026
- Euphoria (3ª temporada - final) | 31/05/2026
Filmes e documentários que entram na HBO Max em maio
- O Morro dos Ventos Uivantes | 01/05/2026
- Emoji: O Filme | 06/05/2026
- Alma em Chamas | 08/05/2026
- Atrás das Grades: Crime em Léon | 12/05/2026
- EUA Versus o Mundo: Quatro Anos com a Seleção | 12/05/2026
- Judas e o Messias Negro | 13/05/2026
- Aliança do Crime | 13/05/2026
- Terrifier 3 | 15/05/2026
- Um Cabra Bom de Bola | 15/05/2026
- Velha Louca | 15/05/2026
- Os Pequenos Vestígios | 20/05/2026