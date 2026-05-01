Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Final de 'Hacks', 'Euphoria' e chegada de filmes como 'Morro dos Ventos Uivantes' são os destaques do mês

Maio na HBO Max: veja os filmes e séries que chegam à plataforma (O Morro dos Ventos Uivantes/Divulgação)

Maio na HBO Max: veja os filmes e séries que chegam à plataforma (O Morro dos Ventos Uivantes/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17h30.

Tudo sobreStreaming
Saiba mais

O mês de maio chega à HBO Max com uma mistura equilibrada entre blockbusters recentes, documentários esportivos e o retorno de animações cultuadas.

Entre os destaques estão os fins de temporada de séries ilustres da plataforma, como Euphoria, Hacks e Rooster. Entre os filmes, chega o aguardado Morro dos Ventos Uivantes, estrelado por Jacob Elordi e Margot Robbie. Também farão parte do catálogo neste mês Terrifier 3 Os Pequenos Vestígios. 

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em maio de 2026:

yt thumbnail

Séries que entram na HBO Max em maio

  • 90 Dias Para Casar | 03/05/2026
  • Margarida | 04/05/2026
  • Medcezir: Vidas Alheias | 04/05/2026
  • Quilos Mortais (2ª temporada) | 07/05/2026
  • A Canção do Samurai | 09/05/2026
  • Rooster (1ª temporada - final) | 10/05/2026
  • Apenas Um Show: As Fitas Perdidas | 11/05/2026
  • Blue Lock | 12/05/2026
yt thumbnail
  • Masterchef Brasil (13ª temporada) | 22/05/2026
  • O Lado Sombrio de Hollywood | 23/05/2026
  • Rick & Morty (9ª temporada) | 25/05/2026
  • Hacks (5ª temporada - final) | 28/05/2026
  • Pela Metade (final) | 29/05/2026
  • Euphoria (3ª temporada - final) | 31/05/2026

Filmes e documentários que entram na HBO Max em maio

yt thumbnail
  • O Morro dos Ventos Uivantes | 01/05/2026
  • Emoji: O Filme | 06/05/2026
  • Alma em Chamas | 08/05/2026
  • Atrás das Grades: Crime em Léon | 12/05/2026
  • EUA Versus o Mundo: Quatro Anos com a Seleção | 12/05/2026
  • Judas e o Messias Negro | 13/05/2026
  • Aliança do Crime | 13/05/2026
yt thumbnail
  • Terrifier 3 | 15/05/2026
  • Um Cabra Bom de Bola | 15/05/2026
  • Velha Louca | 15/05/2026
  • Os Pequenos Vestígios | 20/05/2026 

Acompanhe tudo sobre:FilmesSériesHBO MaxStreaming

Mais de Casual

5 indicações de livros para se desconectar no feriado

Como George Clooney mira a elite para furar o mercado de cerveja sem álcool

'Morro dos Ventos Uivantes', 'Impuros' e mais: o que assistir no streaming no feriado

Lançamentos da MUBI em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Mais na Exame

Negócios

EUA impõe novas sanções ao Irã e alerta sobre pedágio em Ormuz

Um conteúdo Bússola

Opinão: como EPI, NR-1 é uma questão de segurança do trabalho

Mercados

Melhor transição possível, diz Greg Abel, sobre suceder Buffett

Carreira

Margem estreita para erro: o que o mercado busca na contratação de Executivos de Finanças