Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de maio chega à HBO Max com uma mistura equilibrada entre blockbusters recentes, documentários esportivos e o retorno de animações cultuadas.

Entre os destaques estão os fins de temporada de séries ilustres da plataforma, como Euphoria, Hacks e Rooster. Entre os filmes, chega o aguardado Morro dos Ventos Uivantes, estrelado por Jacob Elordi e Margot Robbie. Também farão parte do catálogo neste mês Terrifier 3 e Os Pequenos Vestígios.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em maio de 2026:

Séries que entram na HBO Max em maio

90 Dias Para Casar | 03/05/2026

Margarida | 04/05/2026

Medcezir: Vidas Alheias | 04/05/2026

Quilos Mortais (2ª temporada) | 07/05/2026

A Canção do Samurai | 09/05/2026

Rooster (1ª temporada - final) | 10/05/2026

Apenas Um Show: As Fitas Perdidas | 11/05/2026

Blue Lock | 12/05/2026

Masterchef Brasil (13ª temporada) | 22/05/2026

O Lado Sombrio de Hollywood | 23/05/2026

Rick & Morty (9ª temporada) | 25/05/2026

Hacks (5ª temporada - final) | 28/05/2026

Pela Metade (final) | 29/05/2026

Euphoria (3ª temporada - final) | 31/05/2026

Filmes e documentários que entram na HBO Max em maio

O Morro dos Ventos Uivantes | 01/05/2026

Emoji: O Filme | 06/05/2026

Alma em Chamas | 08/05/2026

Atrás das Grades: Crime em Léon | 12/05/2026

EUA Versus o Mundo: Quatro Anos com a Seleção | 12/05/2026

Judas e o Messias Negro | 13/05/2026

Aliança do Crime | 13/05/2026