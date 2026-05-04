'O Senhor das Moscas': tudo sobre a nova minissérie do roteirista de 'Adolescência'

A clássica história de "O Senhor das Moscas" ganha uma nova adaptação para a TV em 2026. A minissérie, produzida originalmente pela BBC, marca a primeira versão televisiva do livro publicado em 1954 por William Golding.

A produção estreia na Netflix nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 4 de maio, após exibição no Reino Unido em fevereiro. O programa conta com um elenco jovem para revisitar a narrativa sobre sobrevivência, poder e conflito.

A série surge como uma nova aposta da Netflix para tentar vencer o Emmy de melhor minissérie pelo quarto ano consecutivo, após o sucesso de títulos como "Adolescência", "Bebê Rena" e "Treta" na premiação.

Sobre o que é 'O Senhor das Moscas'?

A trama acompanha um grupo de meninos que sobrevive a um acidente de avião e fica isolado em uma ilha remota. Sem adultos por perto, eles tentam criar uma organização própria para conviver em sociedade.

Com o tempo, a tentativa de estabelecer regras dá lugar a disputas de poder. O ambiente, inicialmente visto como um refúgio, se transforma em cenário de conflitos, violência e tragédias.

Quem escreveu e dirigiu a série?

A adaptação foi escrita por Jack Thorne, roteirista conhecido por trabalhos como "Adolescência", "Enola Holmes" e "His Dark Materials".

A direção é de Marc Munden, famoso por ter dirigido o filme "A Marca de Caim" e a série "Utopia".

A produção foi realizada com apoio da família de William Golding, autor do livro original.

Quem está no elenco?

O elenco reúne mais de 30 jovens atores, muitos deles em seus primeiros trabalhos profissionais.

Entre os principais nomes estão:

Winston Sawyers como Ralph

Lox Pratt como Jack

David McKenna como Piggy

Ike Talbut como Simon

Qual é a origem de 'O Senhor das Moscas'?

O livro foi publicado em 1954 pelo autor britânico William Golding. A obra acompanha gerações de leitores e se tornou um clássico da literatura, frequentemente estudado em escolas.

Ao longo dos anos, a história já ganhou adaptações para o cinema, incluindo versões lançadas em 1963 e 1990, além de uma produção filipina em 1975.

Quantos episódios tem a minissérie?

A minissérie conta com quatro episódios, cada um com cerca de uma hora de duração.