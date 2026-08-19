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'Casamento às Cegas: Reino Unido': veja quando estreia a 3ª temporada na Netflix

Reality retorna com novos solteiros britânicos, oito episódios iniciais e Emma e Matt Willis novamente no comando

'Casamento às Cegas: Reino Unido': terceira edição mantém o formato que começa nas cabines e termina com decisões sobre casamento (Divulgação/Netflix)

'Casamento às Cegas: Reino Unido': terceira edição mantém o formato que começa nas cabines e termina com decisões sobre casamento (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12h55.

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A 3ª temporada de "Casamento às Cegas: Reino Unido" estreia nesta quarta-feira, 19, na Netflix, trazendo um novo grupo de solteiros britânicos para o experimento que transforma conversas às cegas em possíveis pedidos de casamento.

Emma Willis e Matt Willis retornam como apresentadores, acompanhando os participantes durante as diferentes etapas do experimento.

A nova temporada terá 11 episódios. Os oito primeiros ficam disponíveis a partir da estreia, enquanto os episódios 9 e 10 chegam em 26 de agosto. O reencontro está marcado para 30 de agosto.

Como funciona o reality?

O formato continua seguindo a proposta conhecida pelos fãs. Os participantes entram nas chamadas "cabines", onde conversam e desenvolvem relações sem enxergar a pessoa do outro lado.

Quando uma conexão se torna forte o suficiente, os participantes podem ficar noivos antes de finalmente se encontrarem pessoalmente. A partir daí, começa uma nova fase do experimento.

Depois dos encontros, os casais passam a conviver e precisam lidar com aspectos da vida real, como família, amigos, hábitos, dinheiro e expectativas sobre o casamento.

A temporada acompanha essas relações até o momento em que cada participante precisa decidir se está pronto para subir ao altar.

Quem está no elenco?

A Netflix confirmou um novo grupo de solteiros do Reino Unido para a terceira temporada. Os nomes completos dos participantes não foram divulgados oficialmente antes da estreia.

As duas primeiras temporadas de "Casamento às Cegas: Reino Unido" também estão disponíveis na plataforma. 

O sucesso do formato no país faz parte de uma franquia internacional da Netflix, que também ganhou versões em países como Brasil, Estados Unidos, Japão, México, Suécia, Alemanha, Argentina e Habibi (versão árabe), cada uma adaptada à cultura e aos participantes locais.

Confira o trailer de 'Casamento às Cegas: Reino Unido'

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