Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Campanha com Sydney Sweeney trouxe 1 milhão de novos clientes, diz CEO da American Eagle

Em entrevista ao Wall Street Journal, executivo defendeu os anúncios e disse que não recuaria diante da polêmica

Sydney Sweeney: atriz foi estrela da campanha 'Has Great Jeans', da American Eagle, que provocou debate nas redes e reações no mercado (Reprodução/Instagram)

Sydney Sweeney: atriz foi estrela da campanha 'Has Great Jeans', da American Eagle, que provocou debate nas redes e reações no mercado (Reprodução/Instagram)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14h11.

A campanha de publicidade de jeans da marca American Eagle com a atriz Sydney Sweeney, estrela da série "Euphoria" da HBO, gerou forte repercussão nas redes sociais (tanto positivas quanto negativas), e impulsionou as vendas da varejista americana. A empresa informou que ganhou quase 1 milhão de novos clientes entre julho e setembro.

Jay Schottenstein, CEO da American Eagle, disse em entrevista ao Wall Street Journal que não considerou recuar diante da polêmica. “Você não pode fugir do medo. Nós defendemos o que fizemos”, afirmou.

Lançada em 23 de julho, a campanha trazia Sweeney vestida com roupas jeans, acompanhada do slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tem ótimos jeans, em tradução livre). A propaganda brinca com o fato de que, em inglês, a palavra jeans soa como a palavra genes.

Em um dos anúncios, a atriz afirmou que “genes são passados dos pais para os filhos, muitas vezes determinando características como cor de cabelo, personalidade e até cor dos olhos. Meus jeans são azuis”.

A dupla interpretação foi criticada como sexista e, em alguns casos, associada a conotações racistas. O presidente Donald Trump chegou a comentar nas redes, dizendo que Sweeney tinha “o anúncio mais QUENTE”.

Sucesso da campanha

Apesar das críticas, a estratégia teve bons resultados: peças como a jaqueta “Sweeney Cinched Waist” e a calça “Sydney Jean” esgotaram em dias.

Ao Wall Street Journal, o CEO disse que uma pesquisa encomendada pela empresa mostrou que muitos consumidores viram a campanha como positiva.

Schottenstein destacou que aprovou pessoalmente as peças e rejeitou a acusação de que a campanha teria conotação ligada à eugenia.

“Sou muito consciente desse termo. Se acreditássemos que a campanha seria ofensiva nesse sentido, nunca a teríamos feito”, disse. A atriz segue como embaixadora da marca até o fim do ano.

Foco no público jovem

Schottenstein se esforça para manter a American Eagle relevante para a juventude americana. Para isso, ele se cerca de pessoas de diferentes idades, origens e credos.

De acordo com o Wall Street Journal, o CEO é próximo da estrela do basquete LeBron James e conta com ajuda de seus três filhos e nove netos para se manter atualizado.

O esforço tem dado resultados, especialmente com a geração Z. De acordo com a consultoria Circana, a marca é a favorita entre pessoas com idades entre 15 e 25 anos nos EUA.

A marca também tem conseguido se associar a grandes nomes da cultura popular. Depois da campanha com Sweeney, a empresa lançou uma colaboração com o jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, noivo da cantora Taylor Swift.

Acompanhe tudo sobre:Atores e atrizesModaVarejoEstados Unidos (EUA)PolêmicasRoupas

Mais de Invest

Fundador do Spotify, Daniel Ek, deixa cargo de CEO

Avião sem janela é a grande aposta desta startup americana; entenda como funciona

Wall Street opera em queda com risco de paralisação do governo dos EUA

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa vira para queda com temor sobre paralisação das atividades do governo americano

Brasil

Operações em São Paulo apreendem 117 bebidas adulteradas com metanol

Inteligência Artificial

OpenAI cria equipe de elite com salários de até US$ 325 mil para avaliar IA

Mundo

Hamas começa a analisar plano de paz de Trump para Gaza e diz que dará resposta