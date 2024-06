Netflix terá dois 'parques temáticos' inspirados em suas séries originais; veja data de inauguração

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 21, a abertura de seus novos e gigantescos locais de experiência emersiva e as primeiras cidades que receberão as atrações. A inauguração está prevista para 2025.

As Netflix Houses são inspiradas nas experiências pop ao vivo que a empresa já organizou para séries como "Bridgerton", "La Casa de Papel", "Stranger Things" e "Round 6".

Os espaços foram projetados para que os fãs possam explorar suas histórias e personagens favoritos da Netflix além da tela durante todo o ano.

Serão oferecidas também uma ampla variedade de lojas, restaurantes e atividades relacionadas às principais franquias do serviço de streaming.

Inicialmente, a Netflix não pretende que esses destinos permanentes de varejo se tornem um segmento de negócios significativo. Em vez disso, o objetivo é usar esses espaços como veículos de marketing para engajar os fãs e apoiar o principal negócio de streaming por assinatura.

“Na Netflix House, você pode desfrutar de experiências imersivas atualizadas regularmente, se deliciar com terapia de compras e saborear — literalmente — suas séries e filmes favoritos da Netflix através de ofertas únicas de comidas e bebidas”, explica Marian Lee, diretora de marketing da Netflix, em um comunicado.

“Lançamos mais de 50 experiências em 25 cidades, e a Netflix House representa a próxima geração de nossas ofertas distintas. Os locais darão vida às nossas histórias queridas de novas maneiras, sempre mudando e inesperadas.”

Onde serão as primeiras Netflix Houses?

A companhia anunciou que as Netflix Houses serão inaugurados nas cidades de King of Prussia, perto da Filadélfia, e Dallas, no Texas.

As atrações ocuparão antigas lojas de departamento no King of Prussia Mall e na Galleria Dallas, cada uma com mais de 10 mil metros quadrados.