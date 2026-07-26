Efeito Mounjaro? Investida da Eli Lilly dispara 67% em estreia na bolsa

As ações da Scribe Therapeutics dispararam até 67% nesta sexta-feira, 24, em seu primeiro dia de negociação na Nasdaq. A biotech de edição genética em estágio clínico captou US$ 128,7 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) ampliada, com apoio de duas gigantes farmacêuticas: a Eli Lilly, dona do Mounjaro, e a Sanofi.

Os papéis abriram a US$ 25, contra um preço de IPO de US$ 15 por ação. A empresa sediada em Alameda, na Califórnia, vendeu 8,58 milhões de ações na quinta-feira, acima das 7,15 milhões inicialmente ofertadas na faixa entre US$ 13 e US$ 15. O preço saiu no teto do intervalo.

Com a valorização, a Scribe alcançou um valor de mercado em torno de US$ 440,3 milhões, considerando o número de ações em circulação informado nos documentos regulatórios. A ação é negociada no Nasdaq Global Market sob o código SCTX.

O que a dona do Mounjaro tem a ver com a Scribe

A Eli Lilly já era acionista da Scribe antes da abertura de capital, com cerca de 12,4% do negócio. A farmacêutica sinalizou interesse em comprar ações adicionais na oferta, de modo a manter uma fatia de até 11% após o IPO e a colocação privada simultânea.

A Sanofi também entrou. Afiliadas da farmacêutica francesa concordaram em adquirir cerca de US$ 7,5 milhões em ações ao preço do IPO, o equivalente a 500 mil papéis, em uma colocação simultânea com esforços restritos.

As colaborações com Sanofi e Eli Lilly somam compromissos potenciais superiores a US$ 2 bilhões em pagamentos por metas, os chamados biobucks.

Os acordos de pesquisa da Scribe com Sanofi e Eli Lilly preveem até US$ 2 bilhões em pagamentos atrelados a metas.

Nobel de Química no time de fundadores

A Scribe foi cofundada por Jennifer Doudna, laureada com o Nobel de Química por seu trabalho na edição genômica.

A empresa desenvolve terapias que desligam genes ligados a doenças cardíacas e metabólicas, sem alterar a sequência do DNA. A tecnologia se acopla ao gene-alvo e adiciona marcadores químicos que paralisam a produção de proteínas associadas a doenças. A proposta é que o tratamento substitua o uso contínuo de medicamentos.

Prejuízo maior e receita menor

No trimestre encerrado em 31 de março, a Scribe registrou prejuízo líquido de US$ 17,4 milhões, com receita de colaborações (vindas de acordos com farmacêuticas) de US$ 2,2 milhões. Um ano antes, no mesmo período, o prejuízo havia sido de US$ 3,5 milhões, com receita de US$ 17,1 milhões.

Além da Eli Lilly, figuram entre os maiores acionistas entidades ligadas à Andreessen Horowitz e ao Avoro Life Sciences Fund. A oferta foi coordenada por Leerink Partners, Goldman Sachs, Guggenheim Securities e Wells Fargo.

Alta na contramão do mercado

O salto ocorreu sem ajuda do mercado mais amplo. Os índices em Wall Street recuaram na sexta-feira, o que indica que o movimento respondeu à dinâmica específica da oferta. A demanda de investidores âncora superou em várias vezes o número de ações disponíveis.

O desempenho reforça uma tendência do ano. Os IPOs de biotecnologia vêm superando as estreias de empresas de inteligência artificial no mercado americano em 2026, com retorno médio de 55%.