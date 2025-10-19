Roubo no Louvre: além de Lupin, quais obras já retrataram crimes 'quase' perfeitos?

Lupin: série da Netflix conta a história de um criminoso que articulou um plano para roubar o colar de Maria Antonieta do Museu do Louvre. (Divulgação/Netflix)
Repórter
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12h15.
Última atualização em 19 de outubro de 2025 às 12h20.
O Museu do Louvre, em Paris, foi palco de um roubo neste domingo, 19, que mobilizou autoridades francesas e levou ao fechamento do museu durante o dia. Um grupo de três ou quatro criminosos invadiu o local disfarçadamente por volta das 9h30 (horário local) e levou joias de valor ainda não estimado, em uma ação que durou apenas sete minutos, segundo o ministro do Interior da França.
Uma das peças, possivelmente a coroa da imperatriz Eugênia, foi recuperada durante a fuga dos assaltantes.
O caso chamou atenção pela ousadia e pelo cenário emblemático — o mesmo que já serviu de pano de fundo para produções que retratam roubos meticulosos, ladrões carismáticos e investigações complexas.
Relembre oito filmes e séries que exploram esse tipo de crime, entre ficção e histórias inspiradas em fatos reais:
Parecendo ter inspirado o caso deste final de semana, a série francesa da Netflix 'Lupin' retrata um roubo arquitetado no próprio Louvre.
Omar Sy interpreta Assane Diop, um ladrão inspirado em Arsène Lupin, o “cavalheiro ladrão” da literatura francesa.
No enredo, ele rouba um colar de Maria Antonieta em busca de vingança contra uma poderosa família.
Produção colombiana da Netflix, a minissérie recria o famoso roubo ao Banco Central da Colômbia, ocorrido em 1994.
A trama mostra um grupo de criminosos que planeja um golpe milionário, mas que acaba se tornando um pesadelo por conta de traições internas e erros de cálculo.
Baseado em um dos crimes mais famosos da história do Brasil, o filme reconta o roubo ao Banco Central de Fortaleza, em 2005.
O grupo criminoso cava um túnel de 80 metros até o cofre e leva milhões sem disparar um alarme.
O longa mistura ação e bastidores da investigação e revela como o plano perfeito começou a desmoronar. O filme está disponível na Netflix.
No spin-off da franquia “Ocean’s Eleven”, Sandra Bullock lidera o grupo como Debbie Ocean, irmã de Danny Ocean.
Reunindo um time de especialistas, ela planeja roubar um colar milionário durante o glamouroso Met Gala, em Nova York.
O filme é estrelado por nomes como Cate Blanchett, Anne Hathaway e até Rihanna, e está disponível na HBO Max
Clássico do gênero, a produção coloca os ilustres Al Pacino e Robert De Niro em conflito.
De Niro é um ladrão profissional obcecado pela perfeição, enquanto Pacino é o policial determinado a prendê-lo.
O longa é conhecido por sua icônica sequência de assalto e pelo embate psicológico entre os dois protagonistas.
O filme está disponível no Disney+, Prime Video e Netflix.
Spin off de “La Casa de Papel” da Netflix, a série acompanha o personagem Berlim antes dos eventos da produção original.
A produção é ambientada em Paris e mostra o personagem liderando um assalto a joias de luxo.
Série documental da Netflix que recria crimes reais com dramatizações e depoimentos de especialistas.
De assaltos a carros-fortes a roubos de arte, a produção revela a inteligência — e as falhas — por trás dos golpes mais ousados já cometidos.
Com Robert De Niro e Edward Norton, o filme mostra um ladrão veterano prestes a se aposentar, mas que aceita um último grande roubo.
A tensão cresce à medida que o golpe se transforma em um jogo de manipulação e traição. O longa está disponível no Prime Video através de uma assinatura pelo Diamond Films+. A plataforma oferece 30 dias de gratuidade no plano.