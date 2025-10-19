Roubo no Louvre: além de Lupin, quais obras já retrataram crimes 'quase' perfeitos?

O Museu do Louvre, em Paris, foi palco de um roubo neste domingo, 19, que mobilizou autoridades francesas e levou ao fechamento do museu durante o dia. Um grupo de três ou quatro criminosos invadiu o local disfarçadamente por volta das 9h30 (horário local) e levou joias de valor ainda não estimado, em uma ação que durou apenas sete minutos, segundo o ministro do Interior da França.

Uma das peças, possivelmente a coroa da imperatriz Eugênia, foi recuperada durante a fuga dos assaltantes.

O caso chamou atenção pela ousadia e pelo cenário emblemático — o mesmo que já serviu de pano de fundo para produções que retratam roubos meticulosos, ladrões carismáticos e investigações complexas.

Relembre oito filmes e séries que exploram esse tipo de crime, entre ficção e histórias inspiradas em fatos reais:

Lupin (2021–presente)

Parecendo ter inspirado o caso deste final de semana, a série francesa da Netflix 'Lupin' retrata um roubo arquitetado no próprio Louvre.

Omar Sy interpreta Assane Diop, um ladrão inspirado em Arsène Lupin, o “cavalheiro ladrão” da literatura francesa.

No enredo, ele rouba um colar de Maria Antonieta em busca de vingança contra uma poderosa família.

O Maior Assalto (2024)

Produção colombiana da Netflix, a minissérie recria o famoso roubo ao Banco Central da Colômbia, ocorrido em 1994.

A trama mostra um grupo de criminosos que planeja um golpe milionário, mas que acaba se tornando um pesadelo por conta de traições internas e erros de cálculo.

Assalto ao Banco Central (2011)

Baseado em um dos crimes mais famosos da história do Brasil, o filme reconta o roubo ao Banco Central de Fortaleza, em 2005.

O grupo criminoso cava um túnel de 80 metros até o cofre e leva milhões sem disparar um alarme.

O longa mistura ação e bastidores da investigação e revela como o plano perfeito começou a desmoronar. O filme está disponível na Netflix.

Oito Mulheres e um Segredo (2018)

No spin-off da franquia “Ocean’s Eleven”, Sandra Bullock lidera o grupo como Debbie Ocean, irmã de Danny Ocean.

Reunindo um time de especialistas, ela planeja roubar um colar milionário durante o glamouroso Met Gala, em Nova York.

O filme é estrelado por nomes como Cate Blanchett, Anne Hathaway e até Rihanna, e está disponível na HBO Max

Fogo Contra Fogo (1995)

Clássico do gênero, a produção coloca os ilustres Al Pacino e Robert De Niro em conflito.

De Niro é um ladrão profissional obcecado pela perfeição, enquanto Pacino é o policial determinado a prendê-lo.

O longa é conhecido por sua icônica sequência de assalto e pelo embate psicológico entre os dois protagonistas.

O filme está disponível no Disney+, Prime Video e Netflix.

Berlim (2023)

Spin off de “La Casa de Papel” da Netflix, a série acompanha o personagem Berlim antes dos eventos da produção original.

A produção é ambientada em Paris e mostra o personagem liderando um assalto a joias de luxo.

Os Grandes Assaltos da História (2024)

Série documental da Netflix que recria crimes reais com dramatizações e depoimentos de especialistas.

De assaltos a carros-fortes a roubos de arte, a produção revela a inteligência — e as falhas — por trás dos golpes mais ousados já cometidos.

Um Golpe Perfeito (2001)

Com Robert De Niro e Edward Norton, o filme mostra um ladrão veterano prestes a se aposentar, mas que aceita um último grande roubo.

A tensão cresce à medida que o golpe se transforma em um jogo de manipulação e traição. O longa está disponível no Prime Video através de uma assinatura pelo Diamond Films+. A plataforma oferece 30 dias de gratuidade no plano.