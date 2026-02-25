Nova série dos criadores de 'Stranger Things' ganha data de estreia

The Boroughs: Nova série dos criadores de Stranger Things estreia em maio (Divulgação Neflix)
Redação Exame
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19h52.
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 25, as primeiras imagens oficiais da série "The Boroughs", produzida pelos irmãos Duffer, criadores de "Stranger Things". A plataforma confirmou também que a estreia global está marcada para 21 de maio de 2026, com todos os oito episódios disponíveis de uma vez.
Ambientada em uma comunidade aparentemente tranquila de aposentados no deserto do Novo México, a trama mistura elementos de ficção científica e mistério. A sinopse oficial descreve um grupo de residentes improváveis que se une para enfrentar uma ameaça sobrenatural capaz de roubar tempo de suas vidas.
O projeto nasce da visão dos showrunners Jeffrey Addiss e Will Matthews, conhecidos por trabalhos em fantasia e aventura, e conta com a participação executiva dos Duffer Brothers. A parceria busca equilibrar elementos assustadores com momentos de humor e reflexão sobre envelhecimento e camaradagem.
O elenco reúne nomes com ampla experiência no cinema e na televisão. Entre os protagonistas estão Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard, Alfred Molina e Clarke Peters.