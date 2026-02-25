Pop

Nova série dos criadores de 'Stranger Things' ganha data de estreia

Projeto dos Duffer Brothers explora mistério e fantasia em uma comunidade de aposentados

The Boroughs: Nova série dos criadores de Stranger Things estreia em maio (Divulgação Neflix)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19h52.

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 25, as primeiras imagens oficiais da série "The Boroughs", produzida pelos irmãos Duffer, criadores de "Stranger Things". A plataforma confirmou também que a estreia global está marcada para 21 de maio de 2026, com todos os oito episódios disponíveis de uma vez.

Sobre o que é a série?

Ambientada em uma comunidade aparentemente tranquila de aposentados no deserto do Novo México, a trama mistura elementos de ficção científica e mistério. A sinopse oficial descreve um grupo de residentes improváveis que se une para enfrentar uma ameaça sobrenatural capaz de roubar tempo de suas vidas.

O projeto nasce da visão dos showrunners Jeffrey Addiss e Will Matthews, conhecidos por trabalhos em fantasia e aventura, e conta com a participação executiva dos Duffer Brothers. A parceria busca equilibrar elementos assustadores com momentos de humor e reflexão sobre envelhecimento e camaradagem.

Elenco

O elenco reúne nomes com ampla experiência no cinema e na televisão. Entre os protagonistas estão Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard, Alfred Molina e Clarke Peters. 

