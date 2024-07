Bob Newhart, comediante de 'The Big Bang Theory', morre aos 94 anos

Bob Newhart, ícone da comédia americana, faleceu nesta quinta-feira, 18, aos 94 anos. Conhecido por seus papéis em séries clássicas da TV dos Estados Unidos nos anos 1970 e 1980, Newhart enfrentou recentemente uma série de doenças não especificadas, informou seu assessor, Jerry Digney.

Inicialmente contador, Newhart alcançou a fama nos EUA com um disco de humor tão bem recebido que ganhou o Grammy de Álbum do Ano em 1961, "The Button-Down Mind of Bob Newhart". Na mesma edição, ele também foi premiado como Artista Revelação, sendo até hoje o único comediante a vencer nas duas categorias.

Depois de anos dedicado ao stand-up, Newhart estrelou sua própria série nos anos 1970. Com seis temporadas, "The Bob Newhart Show" é considerada uma das comédias mais populares de todos os tempos nos EUA.

Nos anos 1980, ele protagonizou outra série, "Newhart". Com oito temporadas, a comédia teve um dos finais mais memoráveis da TV americana.

Apesar de sua longa carreira na televisão, que lhe rendeu nove indicações ao Emmy, Newhart só conquistou sua primeira estatueta em 2013, como ator convidado em "The Big Bang Theory".

Seu último trabalho foi na série "Young Sheldon", derivada de "The Big Bang Theory". Ele participou de três episódios, sendo o último exibido em 2020.