The Big Bang Theory ganha nova série que estreia em julho; veja imagens

A HBO Max prepara a estreia, em julho, de "Stuart Fails to Save the Universe", nova série do universo de The Big Bang Theory centrada no personagem Stuart Bloom.

A produção foi apresentada durante a CCXP Mexico City. As primeiras imagens e detalhes da trama também foram divulgadas.

Protagonizada por Kevin Sussman, a série acompanha o dono de uma loja de quadrinhos que tenta restaurar a realidade após provocar um colapso multiversal.

A história começa quando Stuart quebra um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, desencadeando uma sequência de eventos que altera diferentes versões do universo.

Além das imagens inéditas, o painel confirmou que o compositor Danny Elfman será responsável pela música de abertura da produção.

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Multiverso para expandir personagens

A nova trama coloca Stuart como protagonista, assumindo um papel de liderança ao longo da narrativa. Ao lado dele estão Denise, interpretada por Lauren Lapkus, Bert, vivido por Brian Posehn, e Barry Kripke, personagem de John Ross Bowie.

O grupo viaja por diferentes realidades e encontra versões alternativas de personagens já conhecidos pelo público.

A utilização do multiverso segue uma tendência consolidada no entretenimento recente, permitindo ampliar narrativas a partir de franquias estabelecidas e manter o engajamento de audiência com novas abordagens.

Durante o evento, Posehn afirmou que a proposta da série é explorar as falhas recorrentes do protagonista, enquanto Sussman destacou o desenvolvimento da relação entre Stuart e Denise, iniciada nos momentos finais da produção original.

Criada por Chuck Lorre, Bill Prady e Zak Penn, a nova série integra a estratégia de manter a franquia ativa após o encerramento de The Big Bang Theory em 2019, depois de 12 temporadas.

O universo já foi expandido com Young Sheldon, finalizada em 2024, e continua em exibição com Georgie & Mandy’s First Marriage.