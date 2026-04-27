The Big Bang Theory ganha nova série que estreia em julho; veja imagens

The Big Bang Theory: nova série acompanha Stuart em missão após colapso multiversal. (Divulgação/HBO Max)
Repórter
Publicado em 27 de abril de 2026 às 06h28.
A HBO Max prepara a estreia, em julho, de "Stuart Fails to Save the Universe", nova série do universo de The Big Bang Theory centrada no personagem Stuart Bloom.
A produção foi apresentada durante a CCXP Mexico City. As primeiras imagens e detalhes da trama também foram divulgadas.
Protagonizada por Kevin Sussman, a série acompanha o dono de uma loja de quadrinhos que tenta restaurar a realidade após provocar um colapso multiversal.
A história começa quando Stuart quebra um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, desencadeando uma sequência de eventos que altera diferentes versões do universo.
Além das imagens inéditas, o painel confirmou que o compositor Danny Elfman será responsável pela música de abertura da produção.
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A nova trama coloca Stuart como protagonista, assumindo um papel de liderança ao longo da narrativa. Ao lado dele estão Denise, interpretada por Lauren Lapkus, Bert, vivido por Brian Posehn, e Barry Kripke, personagem de John Ross Bowie.
O grupo viaja por diferentes realidades e encontra versões alternativas de personagens já conhecidos pelo público.
A utilização do multiverso segue uma tendência consolidada no entretenimento recente, permitindo ampliar narrativas a partir de franquias estabelecidas e manter o engajamento de audiência com novas abordagens.
Durante o evento, Posehn afirmou que a proposta da série é explorar as falhas recorrentes do protagonista, enquanto Sussman destacou o desenvolvimento da relação entre Stuart e Denise, iniciada nos momentos finais da produção original.
Criada por Chuck Lorre, Bill Prady e Zak Penn, a nova série integra a estratégia de manter a franquia ativa após o encerramento de The Big Bang Theory em 2019, depois de 12 temporadas.
O universo já foi expandido com Young Sheldon, finalizada em 2024, e continua em exibição com Georgie & Mandy’s First Marriage.