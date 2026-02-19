Ator de 'The Big Bang Theory' usa fortuna para quitar dívidas de desconhecidos

Kunal Nayyar, ator conhecido por interpretar Raj em "The Big Bang Theory", afirmou que costuma usar a plataforma GoFundMe para fazer doações anônimas e quitar contas médicas de famílias que ele não conhece.

O ator explicou ao jornal The i paper que o dinheiro que acumulou com a carreira na TV ampliou sua liberdade financeira e permitiu apoiar causas sociais.

Nayyar disse que também contribui com instituições voltadas à proteção animal, mas que tem um hábito específico: entrar no GoFundMe à noite e pagar despesas médicas de campanhas aleatórias.

Doações no GoFundMe e o impacto das campanhas médicas

O GoFundMe é uma das plataformas mais conhecidas de vaquinha online nos Estados Unidos e em outros países. O site é usado com frequência para financiar cirurgias, tratamentos prolongados, medicamentos de alto custo e despesas hospitalares.

Especialistas apontam que o crescimento dessas campanhas está ligado ao custo do sistema de saúde, sobretudo em países onde pacientes podem enfrentar dívidas elevadas após emergências médicas. Em muitos casos, famílias recorrem a doações para evitar a interrupção do tratamento ou para manter a renda durante períodos de internação.

Na entrevista, Nayyar disse que prefere fazer as doações de forma discreta, sem divulgar os casos que ajuda. O ator também apontou que vê esse tipo de ação como uma maneira direta de usar recursos pessoais para aliviar situações urgentes.

Quanto Kunal Nayyar ganhou com 'The Big Bang Theory'?

Kunal Nayyar participou das 12 temporadas de "The Big Bang Theory", exibida entre 2007 e 2019. No auge da série, os principais atores recebiam cerca de US$ 1 milhão por episódio, segundo reportagens publicadas na imprensa americana ao longo dos anos.

A Forbes chegou a incluir Nayyar em listas de atores de TV mais bem pagos do mundo em 2015 e 2018. Já a revista Fortune publicou recentemente uma estimativa de patrimônio líquido do ator em torno de US$ 45 milhões, valor que circulou novamente nas redes sociais com a repercussão da entrevista.