Trump diz que suspendeu ataque ao Irã previsto para terça-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 18, que cancelou o plano de ataque ao Irã previsto para terça-feira após pedidos de líderes do Oriente Médio para que a decisão fosse adiada.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou ter comunicado aos militares dos Estados Unidos “que NÃO realizaremos o ataque programado contra o Irã amanhã”. Segundo o presidente, o pedido partiu do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Trump afirmou que os líderes regionais solicitaram o adiamento da ofensiva por considerarem que negociações “sérias” estão em andamento. De acordo com a publicação, os representantes dos países aliados acreditam que um acordo poderá ser alcançado e aceito pelos Estados Unidos, além de outras nações do Oriente Médio.

“Este acordo incluirá, e isso é importante, a ausência de armas nucleares para o Irã!”, escreveu Trump.

O presidente também afirmou ter orientado o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, a manterem prontidão militar caso as negociações não avancem.

Segundo Trump, as Forças Armadas dos EUA devem permanecer preparadas para um “ataque em grande escala” contra o Irã “a qualquer momento”, caso um acordo não seja fechado.

Hegseth participou, nesta segunda-feira, de um evento político no Kentucky ao lado de um candidato republicano à Câmara dos Representantes. O político disputa espaço com o deputado republicano Thomas Massie, alvo de críticas de Trump dentro do partido.