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Trump diz que suspendeu ataque ao Irã previsto para terça-feira

Segundo uma declaração do presidente americano, a decisão foi tomada após pedido de líderes árabes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 16h33.

Última atualização em 18 de maio de 2026 às 16h37.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 18, que cancelou o plano de ataque ao Irã previsto para terça-feira após pedidos de líderes do Oriente Médio para que a decisão fosse adiada.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou ter comunicado aos militares dos Estados Unidos “que NÃO realizaremos o ataque programado contra o Irã amanhã”. Segundo o presidente, o pedido partiu do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Trump afirmou que os líderes regionais solicitaram o adiamento da ofensiva por considerarem que negociações “sérias” estão em andamento. De acordo com a publicação, os representantes dos países aliados acreditam que um acordo poderá ser alcançado e aceito pelos Estados Unidos, além de outras nações do Oriente Médio.

“Este acordo incluirá, e isso é importante, a ausência de armas nucleares para o Irã!”, escreveu Trump.

O presidente também afirmou ter orientado o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, a manterem prontidão militar caso as negociações não avancem.

Segundo Trump, as Forças Armadas dos EUA devem permanecer preparadas para um “ataque em grande escala” contra o Irã “a qualquer momento”, caso um acordo não seja fechado.

Hegseth participou, nesta segunda-feira, de um evento político no Kentucky ao lado de um candidato republicano à Câmara dos Representantes. O político disputa espaço com o deputado republicano Thomas Massie, alvo de críticas de Trump dentro do partido.

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