Nova série de Star Wars com Wagner Moura estreia com 100% de aprovação

A série animada "Star Wars Maul: Lorde das Sombras", do universo Star Wars, estreou na última segunda-feira, 6, no Disney+ com uma boa recepção da crítica especializada.

Na plataforma Rotten Tomatoes, que reúne críticas cinematográficas de profissionais da área, os dois primeiros episódios registram 100% de aprovação, com base em 31 avaliações publicadas até o momento.

A novidade marca a estreia de Wagner Moura, indicado ao Oscar por seu papel em "O Agente Secreto", na franquia criada por George Lucas.

Sobre o que é a nova série de Star Wars?

A história ocorre depois dos eventos de "Star Wars: A Guerra dos Clones". O personagem Maul, dublado por Sam Witwer, tenta reconstruir seu sindicato criminoso em um planeta fora do alcance do Império.

Durante a narrativa, ele cruza o caminho de um jovem Jedi Padawan desiludido. O personagem surge como possível aprendiz na estratégia de Maul, ligada a uma busca por vingança.

Moura interpreta Brander Lawson, um detetive que investiga acordos ilegais no planeta Janix ao lado do droide Two-Boots, dublado por Richard Ayoade.

Quando estreiam os próximos episódios?

O terceiro e o quarto episódios chegam ao Disney+ na próxima segunda-feira, 13, a partir das 4h do horário de Brasília.

A primeira temporada terá 10 episódios. Os capítulos serão lançados em pares semanalmente até o dia 4 de maio.