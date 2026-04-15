Disney lança modalidade mais barata de ingresso para parques — mudança pode frustrar brasileiros

Passar o dia inteiro em um parque da Disney, em Orlando, pode não ser a estratégia mais eficiente, sobretudo durante o verão dos Estados Unidos, quando as temperaturas sobem e o tempo de espera nas atrações aumenta. Diante desse cenário, a Walt Disney World passou a adotar uma nova política de ingressos, voltada a visitantes que buscam alternativas de custo e tempo.

A Disney lançou um novo tipo de ingresso mais barato para seus parques em Orlando, permitindo a entrada apenas a partir das 14h. A iniciativa surge para evitar que os visitantes passem o dia inteiro nos parques — especialmente durante o verão americano, quando o calor é intenso e as filas tendem a ser maiores.

A proposta, no entanto, não é indicada para todos os perfis de visitantes. Para quem está indo pela primeira vez ou pretende aproveitar o máximo de atrações, a economia pode não compensar a redução no tempo disponível dentro dos parques.

Como funciona o ingresso “After 2PM”

O novo ingresso, chamado After 2PM Ticket, é válido para visitas entre 26 de maio e 29 de julho, período de alta temporada nos Estados Unidos.

Com ele, o visitante pode acessar um dos quatro parques temáticos do complexo — Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios ou Disney’s Animal Kingdom — a partir das 14h, permanecendo até o horário de fechamento.

Na prática, a principal diferença em relação ao ingresso tradicional está no tempo de permanência, já que os parques costumam abrir entre 8h e 9h.

Preços e formatos

Os ingressos para a Disney são vendidos em pacotes de dois ou três dias.

Pacote de 2 dias: a partir de cerca de US$ 118 por dia

Pacote de 3 dias: a partir de cerca de US$ 116 por dia

Os valores variam conforme a data. Em períodos de maior demanda, como o feriado de 4 de julho, os preços podem chegar a aproximadamente US$ 158 por dia.

A economia em relação aos ingressos tradicionais fica, em geral, entre US$ 30 e US$ 40 por dia, podendo chegar a cerca de US$ 120 em um pacote de três dias.

Regras do ingresso

Apesar do preço mais baixo, o ingresso possui restrições importantes:

Entrada permitida apenas após as 14h

Acesso a apenas um parque por dia (sem opção park hopper)

Não inclui benefícios como entrada antecipada para hóspedes de hotéis Disney

Não exige agendamento prévio, mas está sujeito à capacidade do parque

O ingresso de 2 dias deve ser usado em até 4 dias após o primeiro acesso

O ingresso de 3 dias deve ser usado em até 5 dias

Não há possibilidade de reembolso

Para quem vale a pena?

O ingresso para o Walt Disney World pode ser interessante para quem já conhece os parques e quer revisitar atrações específicas ou aproveitar apenas o período da tarde e noite, incluindo shows e eventos noturnos.

Por outro lado, para quem está indo pela primeira vez, a limitação de tempo pode dificultar o aproveitamento das principais atrações, reduzindo o custo-benefício da proposta.