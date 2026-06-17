Neymar será o personagem principal de 'micronovelas' que misturam futebol, ficção e IA

O mercado de microdramas ganhou mais um nome de peso. O atacante brasileiro Neymar Jr. foi anunciado como protagonista de uma nova franquia da plataforma FlareFlow, especializada em conteúdos curtos para consumo em celulares. A parceria foi revelada durante a APOS 2026, conferência do setor de mídia realizada em Bali.

O projeto chega em meio ao crescimento acelerado dos microdramas, formato que se popularizou principalmente na Ásia e vem conquistando espaço em diferentes mercados ao redor do mundo. A proposta combina episódios de curta duração, narrativa seriada e tecnologias de inteligência artificial para acelerar a produção e ampliar o alcance das histórias.

“Esta parceria representa um momento decisivo para o ecossistema global do entretenimento”, disse James Wang, CEO da FlareFlow durante a conferência. “Neymar é um dos atletas com maior apelo comercial do planeta. Unir seu poder de estrela global aos nossos fluxos de trabalho criativos avançados com IA nos permite expandir os limites da narrativa em uma escala sem precedentes.”

Ficção com Neymar no centro da história

A franquia contará com 16 episódios e terá Neymar como personagem principal de histórias fictícias que misturam futebol, aventura, fantasia e ficção científica. Entre os primeiros capítulos anunciados estão títulos como "The Way Back to Glory" e "Soccer Star Kidnapped Into the Galaxy Cup: Score or Die!".

Segundo informações da Variety, a produção combina cenas em live-action com recursos de inteligência artificial. Os seis primeiros episódios serão lançados no dia 19 de julho, aproveitando a visibilidade internacional da Copa do Mundo de 2026.

Mercado em expansão

A aposta em Neymar faz parte da estratégia da FlareFlow para ampliar sua presença global. A plataforma pertence ao grupo chinês COL Group, que vem investindo fortemente no segmento de microdramas e planeja expandir seu catálogo de produções originais.

Como parte do acordo de distribuição, a coleção também chegará ao mercado da China continental por meio da Xiaohongshu, plataforma de estilo de vida que reúne mais de 200 milhões de usuários ativos diariamente.

Nos últimos anos, o formato se transformou em um dos segmentos mais promissores do entretenimento digital. Com episódios pensados para consumo rápido e em telas verticais, os microdramas atraem principalmente o público acostumado a navegar entre redes sociais e plataformas móveis, local onde o brasileiro transita bem. Neymar tem mais de 220 milhões de seguidores nas redes sociais.

A FlareFlow acumula cerca de 5.200 séries lançadas, 33 milhões de usuários registrados, suporte a 14 idiomas e distribuição em mais de 200 países e territórios.