Ainda dá para ficar rico com bitcoin?

O CEO da consultoria Vault Capital, Igor Carneiro, falou sobre a expectativa de pequenos investidores de ficarem milionários ao investir em bitcoin e sobre como os ganhos da criptomoeda tendem a ficar cada vez mais contidos, assim como as quedas, por conta da institucionalização do ativo. Mesmo assim, ele defendeu que o BTC eventualmente chegará aos US$ 1 milhão, conforme diversos especialistas preveem.

No episódio desta semana do Future of Money, recebemos Igor Carneiro, CEO da Vault Capital, que explica por que o retorno explosivo do bitcoin não deve se repetir e analisa como a tokenização pode consolidar mercados globais em um só lugar, tornando o setor mais fundamentado e acessível.

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