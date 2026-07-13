Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Ainda dá para ficar rico com bitcoin?

O podcast Future of Money recebe Igor Carneiro, CEO da consultoria Vault Capital, que fala sobre as possibilidades de ganho com a maior das criptomoedas

Igor Carneiro, CEO da Vault Capital

Igor Carneiro, CEO da Vault Capital

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de julho de 2026 às 09h30.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais
yt thumbnail

O CEO da consultoria Vault Capital, Igor Carneiro, falou sobre a expectativa de pequenos investidores de ficarem milionários ao investir em bitcoin e sobre como os ganhos da criptomoeda tendem a ficar cada vez mais contidos, assim como as quedas, por conta da institucionalização do ativo. Mesmo assim, ele defendeu que o BTC eventualmente chegará aos US$ 1 milhão, conforme diversos especialistas preveem.

No episódio desta semana do Future of Money, recebemos Igor Carneiro, CEO da Vault Capital, que explica por que o retorno explosivo do bitcoin não deve se repetir e analisa como a tokenização pode consolidar mercados globais em um só lugar, tornando o setor mais fundamentado e acessível.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinPreço do bitcoinCriptomoedas

Mais de Future of Money

IA nas incorporadoras: como a tecnologia está transformando o mercado imobiliário

Contratos perpétuos: a Hyperliquid está no radar da CVM?

Como a IA pode aumentar a segurança em contratos inteligentes de blockchain

O 'difícil' começo do mercado preditivo no Brasil

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Meta encerra recurso de IA que usava fotos de contas públicas do Instagram

Mercados

Shein recebe aval e mira IPO de até US$ 50 bilhões em Hong Kong

Ciência

Suplemento de ômega-3 não melhora o cérebro? Estudo explica por quê

ExameLab

Sete funções de IA no celular para facilitar a rotina