Eles criaram app nas horas vagas, faturavam US$ 232 mil por mês e venderam negócio por US$ 4 mi

Criar um negócio altamente lucrativo sem abrir mão da estabilidade de um emprego fixo em uma grande empresa de tecnologia parece um cenário improvável.

No entanto, os engenheiros de software David Emelianov (32 anos) e Jordan Gaston (31 anos) transformaram essa meta em realidade. Eles fundaram a Trimbox, um aplicativo de limpeza de e-mails, e alcançaram uma receita recorrente mensal de US$ 232.000 trabalhando apenas nas horas vagas, cerca de 20 horas por semana. No final de 2025, a startup foi vendida por mais de US$ 4 milhões.

Por trás do resultado expressivo, esteve o uso estratégico da inteligência artificial para otimizar o tempo e cortar custos operacionais. Em vez de contratarem grandes equipes, os fundadores utilizaram ferramentas como o ChatGPT para migrar códigos e automatizar 100% do suporte ao cliente.

Eles acreditam que a eficiência na alocação de recursos e o foco em gerar receita imediata foram os grandes diferenciais. “Não queríamos abrir mão de um ótimo emprego em tecnologia, com estabilidade. Manter nossos trabalhos nos permitiu ter o melhor dos dois mundos e financiar nossos próprios anúncios”, explicou Emelianov.

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Como eles começaram?

A ideia surgiu em 2020, quando a mãe de Gaston reclamou da dificuldade de limpar sua caixa de entrada. Os dois amigos, que na época eram colegas de quarto em Seattle e acumulavam passagens por gigantes como Microsoft e Amazon, decidiram criar uma extensão simples para o Chrome que adicionava um botão de "cancelar inscrição" aos e-mails.

Após testarem o produto no Reddit e validarem o interesse do público, eles decidiram escalar o negócio. Para expandir os canais de marketing para além do desktop, a dupla desenvolveu aplicativos móveis para iOS e Android em 2023, o que permitiu tracionar as vendas por meio de anúncios no Facebook e Instagram.

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