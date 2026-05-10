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Que horas estreia o último episódio da 1ª temporada de 'Rooster' na HBO Max?

Série estrelada por Steve Carell foi renovada para uma segunda temporada, que retomará a história no semestre de primavera na fictícia Faculdade Ludlow

Steve Carell: ator interpreta o protagonista da série, o autor Greg Russo (HBO/HBO Max/Warner/Divulgação)

Steve Carell: ator interpreta o protagonista da série, o autor Greg Russo (HBO/HBO Max/Warner/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05h42.

O décimo e último episódio da primeira temporada de "Rooster" chega ao catálogo da HBO Max neste domingo, 10.

Estrelada por Steve Carell ("The Office"), a comédia acompanha o escritor Greg Russo, que passa a trabalhar em uma universidade para ajudar a filha, vivida por Charly Clive, em meio a uma fase difícil.

Criada por Bill Lawrence ("Ted Lasso") e Matt Tarses ("Scrubs"), a trama gira em torno da relação complicada entre pai e filha, em um ambiente acadêmico que mistura conflitos pessoais e recomeços.

Além da dupla principal, o elenco inclui Danielle Deadwyler (“Till - A Busca por Justiça”), Phil Dunster (“Ted Lasso”), John C. McGinley (“Scrubs”) e Lauren Tsai (“Legion”), interpretando personagens ligados ao universo universitário.

A série tem sido um sucesso de público. Nos Estados Unidos, os primeiros episódios registraram média de 5,8 milhões de espectadores, tornando a produção a comédia estreante mais assistida da HBO em mais de uma década.

"Rooster" já foi renovada para uma segunda temporada. Segundo os criadores, a história será retomada no semestre de primavera na fictícia Faculdade Ludlow.

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Sinopse do 10º episódio de 'Rooster'

No último episódio da temporada, Katie (Charly Clive) toma uma decisão sobre seu casamento com Archie (Phil Dunster) após impor limites aos pais, enquanto ele tem uma conversa importante com Sunny (Lauren Tsai) sobre o futuro.

Ao mesmo tempo, Greg (Steve Carell) desfia a independência da filha enquanto se prepara para se despedir da universidade.

Quando estreia o 10º e último episódio de 'Rooster'?

O 10º episódio de "Rooster" estreia neste domingo, 10 de maio, às 23h, no horário de Brasília, com exibição simultânea na HBO e na HBO Max.

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Onde assistir à série 'Rooster'?

Os episódios são exibidos na HBO e ficam disponíveis para streaming na HBO Max.

Veja o teaser do último episódio de 'Rooster'

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