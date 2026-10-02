7 filmes e séries para maratonar no streaming neste fim de semana

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Nosferatu/Reprodução)
Repórter de Casual
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 06h18.
O primeiro fim de semana de outubro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming. Os catálogos inauguram a temporada de Halloween e dividem espaço entre o retorno de produções de suspense, estreias do horror e clássicos do cinema.
Nas séries, os destaques da HBO Max são a estreia de WAR e o suspense de The Torment. No Prime Video, as atenções se voltam para o retorno da investigação com a segunda temporada de Rainha Vermelha.
Já na aba de filmes, a Netflix lidera os holofotes do terror com o novo remake do clássico Nosferatu. A HBO Max adiciona ao catálogo O Iluminado e o premiado drama de tribunal Anatomia de uma Queda. A Mubi apresenta Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte.
Nova visão do lendário clássico do horror, o longa do diretor Robert Eggers acompanha a obsessão aterrorizante entre uma jovem assombrada no século XIX na Alemanha e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo um rastro de terror indescritível em seu caminho.
A nova série dramática acompanha os bastidores e os conflitos geopolíticos intensos em meio a uma disputa global de poder. A narrativa mergulha na vida de agentes, estrategistas e autoridades envolvidas em uma perigosa teia de espionagem, segredos de Estado e decisões de vida ou morte.
Na segunda temporada do thriller espanhol, Antonia Scott (Vicky Luengo), a pessoa mais inteligente do planeta e peça central do projeto policial secreto Rainha Vermelha, precisa voltar à ativa ao lado de Jon Gutiérrez. Juntos, eles enfrentam uma nova e perigosa conspiração que ameaça expor segredos do passado e colocar a vida de ambos em risco.
O clássico de Stanley Kubrick baseado na obra de Stephen King desembarca no catálogo para abrir a temporada de Halloween. Jack Torrance (Jack Nicholson) aceita trabalhar como caseiro de um isolado hotel nas montanhas durante o inverno. Isolado com sua esposa e filho, forças sobrenaturais e a própria loucura começam a transformar a estadia da família em um verdadeiro pesadelo.
Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original e da Palma de Ouro em Cannes, o tenso drama francês acompanha uma escritora alemã que se torna a principal suspeita após seu marido ser encontrado morto na neve abaixo do chalé isolado da família. O julgamento subsequente expõe não apenas as dúvidas sobre o crime, mas as complexidades e fraturas do casamento do casal.
Da diretora Jane Schoenbrun, a produção mergulha nos conflitos e segredos de um grupo de jovens em um acampamento isolado. Misturando elementos de mistério, amadurecimento e suspense psicológico, o filme explora os limites entre o desejo, o trauma e a busca por identidade em um ambiente inquietante.
A nova série de suspense psicológico acompanha uma pequena comunidade abalada por acontecimentos perturbadores e inexplicáveis. À medida que uma investigação tem início para tentar desvendar a verdade por trás dos episódios, segredos há muito enterrados começam a vir à tona, colocando todos os moradores sob suspeita.