7 filmes e séries para maratonar no streaming neste fim de semana

O primeiro fim de semana de outubro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming. Os catálogos inauguram a temporada de Halloween e dividem espaço entre o retorno de produções de suspense, estreias do horror e clássicos do cinema.

Nas séries, os destaques da HBO Max são a estreia de WAR e o suspense de The Torment. No Prime Video, as atenções se voltam para o retorno da investigação com a segunda temporada de Rainha Vermelha.

Já na aba de filmes, a Netflix lidera os holofotes do terror com o novo remake do clássico Nosferatu. A HBO Max adiciona ao catálogo O Iluminado e o premiado drama de tribunal Anatomia de uma Queda. A Mubi apresenta Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte.

Confira os 7 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Nosferatu (Netflix)

Nova visão do lendário clássico do horror, o longa do diretor Robert Eggers acompanha a obsessão aterrorizante entre uma jovem assombrada no século XIX na Alemanha e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo um rastro de terror indescritível em seu caminho.

WAR — temporada 1 (HBO Max)

A nova série dramática acompanha os bastidores e os conflitos geopolíticos intensos em meio a uma disputa global de poder. A narrativa mergulha na vida de agentes, estrategistas e autoridades envolvidas em uma perigosa teia de espionagem, segredos de Estado e decisões de vida ou morte.

Rainha Vermelha — temporada 2 (Prime Video)

Na segunda temporada do thriller espanhol, Antonia Scott (Vicky Luengo), a pessoa mais inteligente do planeta e peça central do projeto policial secreto Rainha Vermelha, precisa voltar à ativa ao lado de Jon Gutiérrez. Juntos, eles enfrentam uma nova e perigosa conspiração que ameaça expor segredos do passado e colocar a vida de ambos em risco.

O Iluminado (HBO Max)

O clássico de Stanley Kubrick baseado na obra de Stephen King desembarca no catálogo para abrir a temporada de Halloween. Jack Torrance (Jack Nicholson) aceita trabalhar como caseiro de um isolado hotel nas montanhas durante o inverno. Isolado com sua esposa e filho, forças sobrenaturais e a própria loucura começam a transformar a estadia da família em um verdadeiro pesadelo.

Anatomia de uma Queda (HBO Max)

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original e da Palma de Ouro em Cannes, o tenso drama francês acompanha uma escritora alemã que se torna a principal suspeita após seu marido ser encontrado morto na neve abaixo do chalé isolado da família. O julgamento subsequente expõe não apenas as dúvidas sobre o crime, mas as complexidades e fraturas do casamento do casal.

Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte (Mubi)

Da diretora Jane Schoenbrun, a produção mergulha nos conflitos e segredos de um grupo de jovens em um acampamento isolado. Misturando elementos de mistério, amadurecimento e suspense psicológico, o filme explora os limites entre o desejo, o trauma e a busca por identidade em um ambiente inquietante.

The Torment — temporada 1 (HBO Max)

A nova série de suspense psicológico acompanha uma pequena comunidade abalada por acontecimentos perturbadores e inexplicáveis. À medida que uma investigação tem início para tentar desvendar a verdade por trás dos episódios, segredos há muito enterrados começam a vir à tona, colocando todos os moradores sob suspeita.