'Halloween: The Game': veja como funciona o novo jogo de Michael Myers

Michael Myers está de volta a Haddonfield. Desta vez, porém, os fãs podem assumir o controle do próprio assassino ou tentar sobreviver à perseguição em "Halloween: The Game", novo jogo inspirado no clássico de 1978. O título chegou oficialmente na terça-feira, 8, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Desenvolvido pela IllFonic, com publicação da IllFonic Publishing e Gun Interactive, o game combina terror assimétrico, exploração e elementos de sandbox. A proposta coloca quatro jogadores contra um quinto participante que controla Michael Myers.

Como funciona o jogo?

A principal experiência de "Halloween: The Game" acontece no formato 1 contra 4. Um jogador assume o papel de Michael Myers, enquanto os outros quatro formam os chamados Heróis de Haddonfield.

Como Michael, o objetivo é perseguir os moradores, utilizar furtividade e explorar o cenário para surpreender suas vítimas. A dinâmica também envolve evitar chamar a atenção das autoridades, já que os habitantes podem pedir ajuda e reagir quando percebem a ameaça.

Para os sobreviventes, a missão envolve encontrar formas de escapar e ajudar outros moradores da cidade. Armas e objetos encontrados pelo cenário podem ser utilizados para enfrentar Michael e criar oportunidades de fuga.

Uma das particularidades do game está justamente na interação com os NPCs. Os jogadores podem convencer moradores a colaborar, chamar a polícia e até equipar personagens controlados pela inteligência artificial para aumentar as chances de sobrevivência.

Haddonfield recriada

A história acontece durante a noite de Halloween de 1978, diretamente ligada ao universo do filme original de John Carpenter.

A IllFonic recriou locais reconhecíveis de Haddonfield e também expandiu a cidade com áreas menos exploradas pela franquia. O objetivo é transformar o subúrbio em um espaço aberto para perseguições, fugas e encontros imprevisíveis.

Segundo a própria IllFonic, a direção de arte busca reproduzir a atmosfera do longa, incluindo as ruas residenciais, as casas e a iluminação característica da produção. A trilha sonora também utiliza a identidade musical criada por Carpenter para o filme.

Michael Myers também ganha campanha solo

Além do multiplayer, "Halloween: The Game" conta com uma experiência para um jogador chamada "The Night He Came Home".

A campanha coloca o jogador no controle de Michael Myers e revisita os acontecimentos associados à noite retratada no filme de 1978, agora pela perspectiva do assassino.

A estrutura também funciona como uma forma de aprender as mecânicas do personagem. Em entrevista ao PlayFront, o diretor criativo Jared Gerritzen explicou que as missões individuais utilizam os mesmos mapas do multiplayer e permitem experimentar recursos como furtividade, armadilhas e sabotagens.

“Um dos nossos maiores objetivos para o modo single-player era ensinar as pessoas a jogar com Michael. Elas deveriam desenvolver as habilidades necessárias para serem bons assassinos no multiplayer.”

O que Michael Myers pode fazer?

O jogo foi desenvolvido para reproduzir a forma de agir do personagem no cinema. Michael utiliza sombras, furtividade e o próprio ambiente para se aproximar das vítimas antes de atacar.

A dinâmica também aproveita o comportamento dos moradores. Quanto maior a movimentação dos jogadores e dos NPCs, maior a possibilidade de a presença de Michael ser descoberta e provocar uma reação das autoridades.

Para os jogadores que controlam o assassino, portanto, o cenário funciona como parte da estratégia. Casas, ruas, sombras e objetos podem ser utilizados durante a perseguição.

Quais são os modos de 'Halloween: The Game'?

"Halloween: The Game" oferece três possibilidades principais de experiência:

Multiplayer assimétrico: quatro jogadores enfrentam um jogador que controla Michael Myers;

quatro jogadores enfrentam um jogador que controla Michael Myers; Modo solo: a campanha "The Night He Came Home" apresenta os acontecimentos de 1978 pela perspectiva de Michael;

a campanha apresenta os acontecimentos de 1978 pela perspectiva de Michael; Partidas contra inteligência artificial: o jogo também permite experiências offline com bots, ampliando as possibilidades para quem prefere jogar sem depender de uma partida online.

Quantos capítulos tem 'Halloween: The Game'?

A campanha de "Halloween: The Game" é dividida em seis partes: um prólogo e cinco capítulos. A história acompanha Michael Myers durante a noite retratada no filme de 1978, colocando o jogador no controle do assassino.

A ordem é:

Prologue — Escape From Smith’s Grove Chapter 1 — The Road To Haddonfield Chapter 2 — Main Street Chapter 3 — Returning Home Chapter 4 — The Babysitters Chapter 5 — Into The Shadows

O prólogo mostra a fuga de Michael Myers de Smith’s Grove. Nos capítulos seguintes, a história percorre diferentes pontos de Haddonfield e acompanha a sequência de acontecimentos que leva à noite retratada no filme de 1978.

Segundo o portal Game Over Drive, a campanha de "Halloween: The Game" dura cerca de duas horas para quem segue os objetivos principais até os créditos.

Quanto custa 'Halloween: The Game'?

Na Steam, a edição padrão aparece por US$ 39,99 (R$ 203,70 na cotação atual), enquanto a Deluxe Edition, que inclui o jogo completo, acesso antecipado desde 4 de setembro, a skin Inmate Michael Myers, os civis Richard e Alexis, acesso antecipado ao cosmético de Laurie Strode e uma HQ digital, custa US$ 59,99 (R$ 305,55 na cotação atual).

O título também conta com interface, áudio e legendas em inglês, além de suporte a português do Brasil para interface e legendas.

Confira o trailer de 'Halloween: The Game'