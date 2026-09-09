'Halloween: The Game': veja como funciona o novo jogo de Michael Myers

'Halloween: The Game': jogo recria Haddonfield de 1978 em partidas assimétricas e traz uma campanha solo pela perspectiva de Michael Myers (Divulgação / IllFonic/Compass International Pictures)
Freelancer
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h40.
Michael Myers está de volta a Haddonfield. Desta vez, porém, os fãs podem assumir o controle do próprio assassino ou tentar sobreviver à perseguição em "Halloween: The Game", novo jogo inspirado no clássico de 1978. O título chegou oficialmente na terça-feira, 8, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Desenvolvido pela IllFonic, com publicação da IllFonic Publishing e Gun Interactive, o game combina terror assimétrico, exploração e elementos de sandbox. A proposta coloca quatro jogadores contra um quinto participante que controla Michael Myers.
A principal experiência de "Halloween: The Game" acontece no formato 1 contra 4. Um jogador assume o papel de Michael Myers, enquanto os outros quatro formam os chamados Heróis de Haddonfield.
Como Michael, o objetivo é perseguir os moradores, utilizar furtividade e explorar o cenário para surpreender suas vítimas. A dinâmica também envolve evitar chamar a atenção das autoridades, já que os habitantes podem pedir ajuda e reagir quando percebem a ameaça.
Para os sobreviventes, a missão envolve encontrar formas de escapar e ajudar outros moradores da cidade. Armas e objetos encontrados pelo cenário podem ser utilizados para enfrentar Michael e criar oportunidades de fuga.
Uma das particularidades do game está justamente na interação com os NPCs. Os jogadores podem convencer moradores a colaborar, chamar a polícia e até equipar personagens controlados pela inteligência artificial para aumentar as chances de sobrevivência.
A história acontece durante a noite de Halloween de 1978, diretamente ligada ao universo do filme original de John Carpenter.
A IllFonic recriou locais reconhecíveis de Haddonfield e também expandiu a cidade com áreas menos exploradas pela franquia. O objetivo é transformar o subúrbio em um espaço aberto para perseguições, fugas e encontros imprevisíveis.
Segundo a própria IllFonic, a direção de arte busca reproduzir a atmosfera do longa, incluindo as ruas residenciais, as casas e a iluminação característica da produção. A trilha sonora também utiliza a identidade musical criada por Carpenter para o filme.
Além do multiplayer, "Halloween: The Game" conta com uma experiência para um jogador chamada "The Night He Came Home".
A campanha coloca o jogador no controle de Michael Myers e revisita os acontecimentos associados à noite retratada no filme de 1978, agora pela perspectiva do assassino.
A estrutura também funciona como uma forma de aprender as mecânicas do personagem. Em entrevista ao PlayFront, o diretor criativo Jared Gerritzen explicou que as missões individuais utilizam os mesmos mapas do multiplayer e permitem experimentar recursos como furtividade, armadilhas e sabotagens.
“Um dos nossos maiores objetivos para o modo single-player era ensinar as pessoas a jogar com Michael. Elas deveriam desenvolver as habilidades necessárias para serem bons assassinos no multiplayer.”
O jogo foi desenvolvido para reproduzir a forma de agir do personagem no cinema. Michael utiliza sombras, furtividade e o próprio ambiente para se aproximar das vítimas antes de atacar.
A dinâmica também aproveita o comportamento dos moradores. Quanto maior a movimentação dos jogadores e dos NPCs, maior a possibilidade de a presença de Michael ser descoberta e provocar uma reação das autoridades.
Para os jogadores que controlam o assassino, portanto, o cenário funciona como parte da estratégia. Casas, ruas, sombras e objetos podem ser utilizados durante a perseguição.
"Halloween: The Game" oferece três possibilidades principais de experiência:
A campanha de "Halloween: The Game" é dividida em seis partes: um prólogo e cinco capítulos. A história acompanha Michael Myers durante a noite retratada no filme de 1978, colocando o jogador no controle do assassino.
A ordem é:
O prólogo mostra a fuga de Michael Myers de Smith’s Grove. Nos capítulos seguintes, a história percorre diferentes pontos de Haddonfield e acompanha a sequência de acontecimentos que leva à noite retratada no filme de 1978.
Segundo o portal Game Over Drive, a campanha de "Halloween: The Game" dura cerca de duas horas para quem segue os objetivos principais até os créditos.
Na Steam, a edição padrão aparece por US$ 39,99 (R$ 203,70 na cotação atual), enquanto a Deluxe Edition, que inclui o jogo completo, acesso antecipado desde 4 de setembro, a skin Inmate Michael Myers, os civis Richard e Alexis, acesso antecipado ao cosmético de Laurie Strode e uma HQ digital, custa US$ 59,99 (R$ 305,55 na cotação atual).
O título também conta com interface, áudio e legendas em inglês, além de suporte a português do Brasil para interface e legendas.