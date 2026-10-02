O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera numericamente com 41,2% das intenções de voto, seguido de perto pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marca 40,4%, segundo nova pesquisa presidencial do instituto Vox Brasil.

O levantamento mostra um empate técnico no primeiro turno a dois dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A margem de erro é de 2,15 pontos.

Na comparação com a pesquisa divulgada em 29 de setembro, a liderança numérica se inverteu. O senador do PL cresceu 3,4 pontos, de 37,8% para 41,2%, e ultrapassou Lula no primeiro turno. O petista, por sua vez, recuou 0,7 ponto, dentro da margem de erro.

Distantes da polarização principal, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) pontua com 3,3%, à frente de Renan Santos, com 2,2%. Entre os demais nomes, o ex-governador Romeu Zema (Novo) tem 1,3% e o escritor Augusto Cury registra 1,2%.

Edmilson Costa marca 0,2%, enquanto outros seis candidatos testados não pontuaram. Brancos e nulos somam 3,2% e indecisos, 7%.

Empate também no segundo turno

Em uma eventual disputa final entre os atuais líderes, a pesquisa indica novo empate técnico no limite da margem. Flávio Bolsonaro tem 48,2%, contra 45,2% de Lula. Votos brancos e nulos somam 2,5%, com 4,1% de indecisos.

Nos outros cenários testados pelo instituto, Lula lidera com 46,3% contra 42,1% de Ronaldo Caiado. Em uma simulação alternativa, o atual presidente vence o Escritor Augusto Cury por 46,8% a 33,1%.

Rejeição eleitoral e avaliação do executivo

Os dois candidatos mais bem posicionados também lideram o índice de rejeição, caracterizando um cenário cristalizado. O atual presidente Lula não seria votado por 52,8% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 49,1%. O governador Ronaldo Caiado aparece em terceiro, com 30,6%.

O levantamento também mensurou a avaliação da atual gestão do poder executivo. A gestão Lula é desaprovada por 52,1% dos entrevistados, enquanto a fatia que aprova o governo é de 42,5%. Aqueles que não souberam ou não opinaram somam 5,4%.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 29 de setembro e 1º de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00148/2026.