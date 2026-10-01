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Lançamentos da Netflix em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

'A Diplomata', 'Nosferatu' e a chegada de 'Dom de Iludir' estão entre os destaques do mês no streaming

Netflix: o que chega ao streaming em outubro de 2025? (Divulgação/Netflix)

Netflix: o que chega ao streaming em outubro de 2025? (Divulgação/Netflix)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h19.

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RESUMO ＋

A plataforma de streaming Netflix recebe em outubro de 2026 séries, filmes, animes, documentários e conteúdos infantis. Entre os principais lançamentos da Netflix em outubro de 2026 estão as novas temporadas de A Diplomata, Ninguém Quer e Lupin, além dos filmes Nosferatu, Anora, Pecadores e títulos das franquias Pânico e Star Trek.

O mês de outubro começa a todo vapor no streaming e a Netflix chega com uma seleção diversa de conteúdos no catálogo. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes clássicos e premiados para o Mês das Bruxas.

Entre os destaques para as séries, estão a nacional Dom de Iludir, a 4ª temporada de A Diplomata, a 3ª temporada de Ninguém Quer e a 4ª parte de Lupin.

Já para os filmes, estreia no catálogo do streaming a maratona de horror da franquia Pânico e o aclamado remake de Nosferatu. O premiado Anora, o suspense Pecadores e a trilogia moderna de Star Trek também garantem o entretenimento.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em outubro de 2026:

Séries que entram na Netflix em outubro

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  • A Leste do Éden | 01/10/2026
  • Um Choque de Amor | 09/10/2026
  • 100 Dias de Mentiras | 10/10/2026
  • Fire Spike | 12/10/2026
  • Armadilha | 13/10/2026
  • A Diplomata: Temporada 4 | 15/10/2026
  • Ninguém Quer: Temporada 3 | 22/10/2026
  • Lupin: Parte 4 | 23/10/2026
  • Dom de Iludir | Em breve

Filmes que entram na Netflix em outubro

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  • Linhas Cruzadas | 01/10/2026
  • Nosferatu | 02/10/2026
  • Milagre na Cela 7 | 02/10/2026
  • Pecadores | 04/10/2026
  • Uma Noite de Crime | 05/10/2026
  • Uma Noite de Crime: Anarquia | 05/10/2026
  • 12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição | 05/10/2026
  • A Primeira Noite de Crime | 05/10/2026
  • Uma Noite de Crime: A Fronteira | 05/10/2026
  • Y2K: O Bug do Milênio | 06/10/2026
  • A Órfã | 09/10/2026
  • Pânico | 09/10/2026
  • Pânico 2 | 09/10/2026
  • Pânico 3 | 09/10/2026
  • A Casa de Cera | 09/10/2026
  • Todos Menos Você | 09/10/2026
  • A Noiva-Cadáver | 09/10/2026
  • Sobrevivência | 09/10/2026
  • Um Lugar Silencioso | 15/10/2026
  • Um Lugar Silencioso: Parte II | 15/10/2026
  • Abaixo o Amor | 16/10/2026
  • Um Homem de Sorte | 16/10/2026
  • Lobisomem | 16/10/2026
  • Ouija – O Jogo dos Espíritos | 17/10/2026
  • Ouija: Origem do Mal | 17/10/2026
  • Halloween | 20/10/2026
  • Halloween Kills – O Terror Continua | 20/10/2026
  • Anora | 23/10/2026
  • Navio Fantasma | 23/10/2026
  • Star Trek | 23/10/2026
  • Além da Escuridão – Star Trek | 23/10/2026
  • Star Trek: Sem Fronteiras | 23/10/2026
  • Uma Chamada Perdida | 23/10/2026

Documentários, Eventos Ao Vivo e Animes

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  • Parede de Gelo: Temporada 2 | 01/10/2026
  • Schumacher 94: Nasce Uma Lenda | 02/10/2026
  • Ranma1/2: Temporada 3 | 03/10/2026
  • Blue Box: Temporada 2 | 04/10/2026
  • Snowball Earth | 04/10/2026
  • My Hero Academia: Vigilantes | 06/10/2026
  • Rooster Fighter | 10/10/2026
  • Cyberpunk: Mercenários 2 | 20/10/2026
  • Aquele Sobre Matthew Perry | 27/10/2026

Conteúdo infantil e família

  • A Creche do Papai | 01/10/2026
  • Academia Unicórnio: Segredos Revelados: Capítulo 2 | 08/10/2026
  • Como Treinar o Seu Dragão | 11/10/2026
  • Como Treinar o Seu Dragão 2 | 11/10/2026
  • Como Treinar o Seu Dragão 3 | 11/10/2026
  • Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas | 16/10/2026
  • Bento e Totó | 19/10/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

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    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

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    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

'Perguntas frequentes'

Quais séries estreiam na Netflix em outubro de 2026? ＋

A Netflix recebe A Leste do Éden, Um Choque de Amor, 100 Dias de Mentiras, Fire Spike e Armadilha. Também chegam a 4ª temporada de A Diplomata, a 3ª temporada de Ninguém Quer, a 4ª parte de Lupin e a série nacional Dom de Iludir, ainda sem data definida.

Quando estreiam as novas temporadas de A Diplomata, Ninguém Quer e Lupin? ＋

A 4ª temporada de A Diplomata estreia em 15 de outubro de 2026, a 3ª temporada de Ninguém Quer chega em 22 de outubro e a 4ª parte de Lupin entra no catálogo em 23 de outubro.

Quais filmes de terror entram na Netflix em outubro de 2026? ＋

Entre os filmes de terror estão Nosferatu, Pecadores, títulos das franquias Uma Noite de Crime e Pânico, A Órfã, A Casa de Cera, Um Lugar Silencioso, Lobisomem, Ouija e Halloween. Os lançamentos ocorrem em diferentes datas entre 2 e 23 de outubro.

Quando Anora e a trilogia moderna de Star Trek chegam à Netflix? ＋

Anora e os três filmes da trilogia moderna de Star Trek chegam à Netflix em 23 de outubro de 2026. A seleção inclui Star Trek, Além da Escuridão – Star Trek e Star Trek: Sem Fronteiras.

Quais animes e documentários estreiam na Netflix em outubro? ＋

O catálogo recebe Parede de Gelo: Temporada 2, Schumacher 94: Nasce Uma Lenda, Ranma1/2: Temporada 3, Blue Box: Temporada 2, Snowball Earth, My Hero Academia: Vigilantes, Rooster Fighter, Cyberpunk: Mercenários 2 e Aquele Sobre Matthew Perry.

Quais conteúdos infantis chegam à Netflix em outubro de 2026? ＋

A Netflix adiciona A Creche do Papai, Academia Unicórnio: Segredos Revelados: Capítulo 2, Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas e Bento e Totó. Os três filmes de Como Treinar o Seu Dragão entram no catálogo em 11 de outubro.

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