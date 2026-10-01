Lançamentos da Netflix em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

RESUMO ＋
A plataforma de streaming Netflix recebe em outubro de 2026 séries, filmes, animes, documentários e conteúdos infantis. Entre os principais lançamentos da Netflix em outubro de 2026 estão as novas temporadas de A Diplomata, Ninguém Quer e Lupin, além dos filmes Nosferatu, Anora, Pecadores e títulos das franquias Pânico e Star Trek.
O mês de outubro começa a todo vapor no streaming e a Netflix chega com uma seleção diversa de conteúdos no catálogo. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes clássicos e premiados para o Mês das Bruxas.
Entre os destaques para as séries, estão a nacional Dom de Iludir, a 4ª temporada de A Diplomata, a 3ª temporada de Ninguém Quer e a 4ª parte de Lupin.
Já para os filmes, estreia no catálogo do streaming a maratona de horror da franquia Pânico e o aclamado remake de Nosferatu. O premiado Anora, o suspense Pecadores e a trilogia moderna de Star Trek também garantem o entretenimento.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em outubro de 2026:
Séries que entram na Netflix em outubro
- A Leste do Éden | 01/10/2026
- Um Choque de Amor | 09/10/2026
- 100 Dias de Mentiras | 10/10/2026
- Fire Spike | 12/10/2026
- Armadilha | 13/10/2026
- A Diplomata: Temporada 4 | 15/10/2026
- Ninguém Quer: Temporada 3 | 22/10/2026
- Lupin: Parte 4 | 23/10/2026
- Dom de Iludir | Em breve
Filmes que entram na Netflix em outubro
- Linhas Cruzadas | 01/10/2026
- Nosferatu | 02/10/2026
- Milagre na Cela 7 | 02/10/2026
- Pecadores | 04/10/2026
- Uma Noite de Crime | 05/10/2026
- Uma Noite de Crime: Anarquia | 05/10/2026
- 12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição | 05/10/2026
- A Primeira Noite de Crime | 05/10/2026
- Uma Noite de Crime: A Fronteira | 05/10/2026
- Y2K: O Bug do Milênio | 06/10/2026
- A Órfã | 09/10/2026
- Pânico | 09/10/2026
- Pânico 2 | 09/10/2026
- Pânico 3 | 09/10/2026
- A Casa de Cera | 09/10/2026
- Todos Menos Você | 09/10/2026
- A Noiva-Cadáver | 09/10/2026
- Sobrevivência | 09/10/2026
- Um Lugar Silencioso | 15/10/2026
- Um Lugar Silencioso: Parte II | 15/10/2026
- Abaixo o Amor | 16/10/2026
- Um Homem de Sorte | 16/10/2026
- Lobisomem | 16/10/2026
- Ouija – O Jogo dos Espíritos | 17/10/2026
- Ouija: Origem do Mal | 17/10/2026
- Halloween | 20/10/2026
- Halloween Kills – O Terror Continua | 20/10/2026
- Anora | 23/10/2026
- Navio Fantasma | 23/10/2026
- Star Trek | 23/10/2026
- Além da Escuridão – Star Trek | 23/10/2026
- Star Trek: Sem Fronteiras | 23/10/2026
- Uma Chamada Perdida | 23/10/2026
Documentários, Eventos Ao Vivo e Animes
- Parede de Gelo: Temporada 2 | 01/10/2026
- Schumacher 94: Nasce Uma Lenda | 02/10/2026
- Ranma1/2: Temporada 3 | 03/10/2026
- Blue Box: Temporada 2 | 04/10/2026
- Snowball Earth | 04/10/2026
- My Hero Academia: Vigilantes | 06/10/2026
- Rooster Fighter | 10/10/2026
- Cyberpunk: Mercenários 2 | 20/10/2026
- Aquele Sobre Matthew Perry | 27/10/2026
Conteúdo infantil e família
- A Creche do Papai | 01/10/2026
- Academia Unicórnio: Segredos Revelados: Capítulo 2 | 08/10/2026
- Como Treinar o Seu Dragão | 11/10/2026
- Como Treinar o Seu Dragão 2 | 11/10/2026
- Como Treinar o Seu Dragão 3 | 11/10/2026
- Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas | 16/10/2026
- Bento e Totó | 19/10/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)
'Perguntas frequentes'
Quais séries estreiam na Netflix em outubro de 2026? ＋
A Netflix recebe A Leste do Éden, Um Choque de Amor, 100 Dias de Mentiras, Fire Spike e Armadilha. Também chegam a 4ª temporada de A Diplomata, a 3ª temporada de Ninguém Quer, a 4ª parte de Lupin e a série nacional Dom de Iludir, ainda sem data definida.
Quando estreiam as novas temporadas de A Diplomata, Ninguém Quer e Lupin? ＋
A 4ª temporada de A Diplomata estreia em 15 de outubro de 2026, a 3ª temporada de Ninguém Quer chega em 22 de outubro e a 4ª parte de Lupin entra no catálogo em 23 de outubro.
Quais filmes de terror entram na Netflix em outubro de 2026? ＋
Entre os filmes de terror estão Nosferatu, Pecadores, títulos das franquias Uma Noite de Crime e Pânico, A Órfã, A Casa de Cera, Um Lugar Silencioso, Lobisomem, Ouija e Halloween. Os lançamentos ocorrem em diferentes datas entre 2 e 23 de outubro.
Quando Anora e a trilogia moderna de Star Trek chegam à Netflix? ＋
Anora e os três filmes da trilogia moderna de Star Trek chegam à Netflix em 23 de outubro de 2026. A seleção inclui Star Trek, Além da Escuridão – Star Trek e Star Trek: Sem Fronteiras.
Quais animes e documentários estreiam na Netflix em outubro? ＋
O catálogo recebe Parede de Gelo: Temporada 2, Schumacher 94: Nasce Uma Lenda, Ranma1/2: Temporada 3, Blue Box: Temporada 2, Snowball Earth, My Hero Academia: Vigilantes, Rooster Fighter, Cyberpunk: Mercenários 2 e Aquele Sobre Matthew Perry.
Quais conteúdos infantis chegam à Netflix em outubro de 2026? ＋
A Netflix adiciona A Creche do Papai, Academia Unicórnio: Segredos Revelados: Capítulo 2, Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas e Bento e Totó. Os três filmes de Como Treinar o Seu Dragão entram no catálogo em 11 de outubro.