Robbie Williams volta ao Brasil após 20 anos: veja preços e como comprar ingressos

Após duas décadas longe dos palcos brasileiros, Robbie Williams volta ao país para uma apresentação única em São Paulo. O cantor britânico se apresenta no dia 13 de outubro de 2027, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), na zona oeste da capital, com a turnê BRITPOP 2026 Tour.

Os ingressos estão à venda pela Eventim. Os preços variam de R$ 195,00 a R$ 690,00, dependendo do setor e da modalidade de entrada.

A turnê leva o nome do 13º álbum de estúdio de Williams, lançado em 16 de janeiro deste ano. Segundo o próprio artista, o disco representa o trabalho que ele gostaria de ter lançado após deixar o Take That, em 1995. Com uma sonoridade marcada por guitarras e referências ao britpop, o álbum chegou ao primeiro lugar das paradas britânicas.

A BRITPOP 2026 Tour é a primeira turnê de estádios de Robbie Williams em sete anos. Ao todo, são 39 apresentações em 23 países e mais de 1,3 milhão de ingressos vendidos.

No Brasil, o repertório deve reunir músicas que ajudaram a consolidar a carreira solo do cantor, como "Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Supreme", "Millennium", "She's the One", "Feel" e "Angels". As canções tiveram forte presença em rádios, televisão e trilhas de novelas brasileiras.

Quanto custam os ingressos

Os valores informados para a apresentação em São Paulo são:

Cadeira Superior: R$ 195,00 (meia-entrada), R$ 273,00 (desconto Itaú) e R$ 390,00 (inteira)

Pista: R$ 225,00 (meia-entrada), R$ 315,00 (desconto Itaú) e R$ 450,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 295,00 (meia-entrada), R$ 413,00 (desconto Itaú) e R$ 590,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 345,00 (meia-entrada), R$ 483,00 (desconto Itaú) e R$ 690,00 (inteira)

Clientes Itaú têm 30% de desconto no valor dos ingressos comprados com cartões de crédito do banco, conforme disponibilidade. O benefício é limitado a quatro ingressos por CPF e, segundo as regras informadas, é aplicável apenas a ingressos de preço inteiro, de qualquer setor.

As compras com cartão Itaú podem ser parceladas em até três vezes sem juros. Há cobrança de taxa administrativa em todos os canais de venda e pode haver taxa de processamento, exceto para pagamentos em dinheiro.

As entradas compradas anteriormente pela bilheteria responsável pela primeira etapa de vendas continuam válidas.

Robbie Williams — BRITPOP Tour

Data: 13 de outubro de 2027

Local: Nubank Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

Classificação etária: entrada e permanência de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. A classificação está sujeita a alteração por decisão judicial.

Bilheteria oficial: Nubank Parque - Bilheteria A

Endereço: Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo

Funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 17h. A bilheteria fecha em feriados, emendas de feriados, dias de jogos e eventos de outras empresas.

Realização: 30e

Apresentação: Heineken e Itaú Live