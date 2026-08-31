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Ação da Herbalife desaba 13% após CEO anunciar saída do cargo

Herbalife também prepara troca no comando financeiro até o fim deste ano

Herbalife: companhia prepara mudanças em sua cúpula executiva. (Bloomberg)

Herbalife: companhia prepara mudanças em sua cúpula executiva. (Bloomberg)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14h13.

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As ações da Herbalife despencam nesta segunda-feira, 31, após a companhia confirmar que o CEO Stephan Gratziani deixará o cargo em 31 de outubro. Por volta das 13h26 (horário de Brasília), os papéis da fabricante de suplementos alimentares (HLF) caíam 13,03%, a US$ 10,81, em Nova York.

O conselho de administração criou um comitê para conduzir a busca pelo sucessor de Gratziani. Até que um novo CEO seja escolhido, John DeSimone, atual diretor-financeiro (CFO, em inglês) da Herbalife, assumirá interinamente a presidência-executiva a partir de 1º de novembro.

Gratziani, porém, não deixará completamente a companhia. Ele continuará ligado à Herbalife como consultor, com foco em estratégia e desenvolvimento de negócios. O executivo também pretende dedicar mais atenção à distribuidora independente dentro da estrutura da empresa.

CEO deixa empresa após retomada do crescimento

Gratziani chegou à Herbalife em agosto de 2023, inicialmente como diretor de estratégia, contratado por um período de dois anos e meio. Naquele momento, a companhia enfrentava um cenário delicado no período pós-pandemia e acumulava 12 trimestres consecutivos de queda nos resultados.

A Herbalife atribui ao executivo parte da retomada do crescimento observada nos períodos seguintes.

Em nota à imprensa internacional, Gratziani afirmou que a empresa construiu nos últimos anos uma estratégia clara e reforçou o foco nos distribuidores e nos mercados em que atua. Para o executivo, o momento atual marca uma transição natural para uma nova fase da companhia.

"Com o negócio novamente em trajetória de crescimento e uma base sólida já estabelecida, este é o momento ideal para a empresa iniciar sua próxima fase, com foco reforçado na execução e nas operações em toda a nossa complexa organização global", destacou.

Já o presidente-executivo e do conselho da Herbalife, Michael O. Johnson, vê que Gratziani proporcionou uma visão para a comunidade Herbalife e "um caminho para nos tornarmos líderes em saúde e bem-estar, bem como na oportunidade de negócio próprio que oferecemos."

Herbalife também prepara troca no comando financeiro

A mudança ocorre poucas semanas depois de a Herbalife anunciar que DeSimone, atual CFO e futuro CEO interino, pretende se aposentar até o fim do ano. Com isso, Scott Schaefer, atual vice-presidente sênior de finanças e transformação da empresa, deverá assumir a posição de CFO.

DeSimone está na Herbalife há quase 20 anos e já ocupou diferentes posições de liderança, incluindo os cargos de presidente e diretor de estratégia, além de ter atuado como assessor especial do CEO. A experiência acumulada, segundo a companhia, será importante para conduzir a transição.

Projeções financeiras são mantidas na Herbalife

Apesar da forte reação negativa das ações à mudança no comando, a Herbalife manteve suas projeções financeiras. Para o terceiro trimestre, espera crescimento das vendas líquidas entre 0,5% e 4,5% na base anual. Para o ano completo, a previsão é de expansão de 2,5% a 5,5% nas vendas líquidas.

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