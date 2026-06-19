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Norman Reedus se despede de Daryl Dixon após 16 anos no universo de 'The Walking Dead'

Ator publicou uma mensagem emocionada após concluir as gravações da quarta e última temporada do derivado de 'The Walking Dead'

Norman Reedus: Intérprete de Daryl Dixon agradeceu aos fãs e à equipe ao encerrar uma trajetória iniciada em 2010 (Divulgação / AMC)

Norman Reedus: Intérprete de Daryl Dixon agradeceu aos fãs e à equipe ao encerrar uma trajetória iniciada em 2010 (Divulgação / AMC)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de junho de 2026 às 09h05.

Chegou ao fim uma das trajetórias mais marcantes da televisão pós-apocalíptica. Norman Reedus anunciou que concluiu as gravações da quarta e última temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon", encerrando uma jornada que começou há 16 anos no universo criado pela AMC.

Ator usou seu perfil para se despedir da série

A despedida foi compartilhada pelo ator nas redes sociais, onde publicou fotos dos bastidores e refletiu sobre o impacto emocional do encerramento. Reedus destacou o trabalho da equipe e afirmou estar ansioso para que os fãs assistam aos episódios finais. Segundo ele, a sensação desta despedida foi diferente de todas as anteriores.

Norman Reedus se despede de personagem icônico de 'The Walking Dead' (Reprodução/Instagram)

"Mal posso esperar para que as pessoas vejam essa série. A equipe é a melhor com quem já trabalhei, e a sensação de realização quando tudo terminou foi simplesmente incrível. Tanto trabalho duro e tanto coração investido nisso, acho que vocês vão sentir. Foi uma temporada especial. Mal posso esperar para que vocês assistam. Desta vez, o impacto é completamente diferente", escreveu Reedus em seu perfil no Instagram.

Um personagem que virou símbolo da franquia

Daryl Dixon não existia nos quadrinhos criados por Robert Kirkman. O personagem foi desenvolvido exclusivamente para a adaptação televisiva e apareceu inicialmente como um coadjuvante na primeira temporada. No entanto, a popularidade de Daryl cresceu rapidamente entre os fãs, transformando-o em uma das figuras centrais da série e, mais tarde, no protagonista de seu próprio spin-off.

Após o encerramento da produção principal em 2022, Daryl continuou sua história no spin-off que leva seu nome. Lançada em 2023, "The Walking Dead: Daryl Dixon" acompanha Daryl após ele atravessar o Oceano Atlântico e despertar na França sem qualquer explicação sobre como chegou ao país. A trama acompanha sua tentativa de desvendar esse mistério enquanto busca um caminho de volta para casa.

Segundo o Entertainment Week, inicialmente, o projeto foi concebido como uma série centrada em Daryl e Carol. No entanto, as gravações na Europa acabaram criando obstáculos logísticos para a intérprete da personagem, Melissa McBride, levando os produtores a reformular a proposta e concentrar a história apenas em Daryl. A atriz acabou se juntando ao elenco regular a partir da segunda temporada.

Ao apresentar a quarta temporada durante a New York Comic Con, em outubro, Melissa McBride afirmou que os novos episódios serão ainda melhores do que os da terceira temporada. Já Norman Reedus fez elogios à equipe de produção e disse que todos estão fazendo um trabalho excepcional no encerramento da série.

Última temporada ainda não tem estreia definida

A AMC já confirmou que a quarta temporada será a última de "The Walking Dead: Daryl Dixon". Apesar da conclusão das gravações, a emissora ainda não anunciou oficialmente a data de estreia dos episódios finais.

Confira um trailer divulgado no canal oficial de "The Walking Dead", com imagens dos bastidores da quarta e última temporada de "Daryl Dixon".

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