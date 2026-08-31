As compras de bitcoin voltaram! Strategy adquire US$ 370 milhões em BTC após 10 semanas

Maior empresa de capital aberto compradora de bitcoin do mundo, a Strategy anunciou nesta segunda-feira, 31, que voltou a adquirir a criptomoeda depois de 10 semanas sem nenhuma compra.

Em comunicado enviado ao mercado, a Strategy afirmou que comprou 4.603 unidades de bitcoin entre 24 de agosto e 30 de agosto, no equivalente a US$ 369,7 milhões. O preço médio de aquisição dos bitcoins foi de US$ 80.318.

De acordo com a companhia, as aquisições foram financiadas pela venda de US$ 602,8 milhões em ações ordinárias MSTR.

Com isso, agora a empresa é dona de um total de 845.050 unidades de bitcoin, o que corresponde a US$ 66,5 bilhões.

Strategy compra bitcoin após alta

A nova operação veio depois da recente disparada no preço da criptomoeda, que saiu dos US$ 64 mil para os US$ 81 mil em poucos dias.

Quando o bitcoin estava em sua mínima do ano, nos US$ 57 mil, a Strategy não fez nenhuma compra. Pelo contrário, naquela semana, a companhia vendeu 1.363 bitcoins, em uma das cinco vendas semanais que realizou neste ano.

Hoje, as ações ordinárias MSTR sobem 2,3%, a US$ 130,20. Já os papéis preferenciais STRC, que entregam um dividendo de 11% sobre o valor da ação por ano, registram leve variação positiva de 0,2%, a US$ 97,01.

A Strategy foi fundada por Michael Saylor, que é visto como o maior defensor do bitcoin do mundo corporativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok