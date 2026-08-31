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Spotify leva podcasts para experiência imersiva gratuita em São Paulo

Evento acontece de 25 a 27 de setembro e terá experiências inspiradas em true crime e autocuidado na Casa Higienópolis

(Montagem EXAME/Canva)

(Montagem EXAME/Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13h43.

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O Spotify vai levar podcasts para além do áudio em uma experiência presencial gratuita em São Paulo. O Podcast In Real Life acontece de 25 a 27 de setembro, na Casa Higienópolis, com atividades inspiradas em conteúdos de true crime e autocuidado.

A proposta é transformar temas presentes nos podcasts em experiências físicas para o público. Entre os nomes envolvidos estão Bertha Salles, Carol Moreira, Jaqueline Guerreiro, Ju Cassini, Lela Brandão, Mabê Bonafé, Marcela Ceribelli, Natália Sousa e Sofia Oliveira.

Como funciona

O evento será dividido em dois espaços temáticos. Na área dedicada a true crime, os visitantes poderão participar de uma experiência de mistério e tentar solucionar um caso. Já o ambiente de autocuidado será inspirado em conversas sobre bem-estar, amizade e autoconhecimento.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela Sympla. A distribuição começa em 1º de setembro, ao meio-dia, e está sujeita à disponibilidade de vagas.

Serviço

  • Quando: 25 a 27 de setembro
  • Onde: Casa Higienópolis, Av. Higienópolis, 758, Consolação, São Paulo
  • Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada pela Sympla a partir de 1º de setembro, ao meio-dia 
      Cartaz de divulgação do evento Podcast In Real Life do Spotify na Casa Higienópolis em São PauloO Spotify realiza o evento gratuito 'Podcast In Real Life' de 25 a 27 de setembro na Casa Higienópolis, em São Paulo.
Acompanhe tudo sobre:PodcastsSpotify

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