Spotify leva podcasts para experiência imersiva gratuita em São Paulo

O Spotify vai levar podcasts para além do áudio em uma experiência presencial gratuita em São Paulo. O Podcast In Real Life acontece de 25 a 27 de setembro, na Casa Higienópolis, com atividades inspiradas em conteúdos de true crime e autocuidado.

A proposta é transformar temas presentes nos podcasts em experiências físicas para o público. Entre os nomes envolvidos estão Bertha Salles, Carol Moreira, Jaqueline Guerreiro, Ju Cassini, Lela Brandão, Mabê Bonafé, Marcela Ceribelli, Natália Sousa e Sofia Oliveira.

Como funciona

O evento será dividido em dois espaços temáticos. Na área dedicada a true crime, os visitantes poderão participar de uma experiência de mistério e tentar solucionar um caso. Já o ambiente de autocuidado será inspirado em conversas sobre bem-estar, amizade e autoconhecimento.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela Sympla. A distribuição começa em 1º de setembro, ao meio-dia, e está sujeita à disponibilidade de vagas.

Serviço