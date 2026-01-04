Noivo de Dua Lipa será novo James Bond, e cantora pode assinar música-tema

A escolha do próximo James Bond está definida. Segundo fontes ouvidas pelo Daily Mail, o ator britânico Callum Turner, de 35 anos, noivo de Dua Lipa, tem dito a pessoas próximas que o papel já é dele.

Turner vem compartilhando a informação abertamente com amigos. "Ele anda contando para todo mundo. Callum é o novo Bond, isso já foi confirmado. No círculo dele, todos falam sobre isso. É o segredo mais mal guardado que existe", afirmou uma fonte ao jornal.

Caso a escolha se confirme, os produtores da Amazon podem avaliar um acordo duplo. Dua Lipa demonstrou interesse em gravar a música-tema do novo filme da franquia, seguindo a tradição de nomes como Adele, Billie Eilish e Sam Smith.

Lipa já compôs "Swan Song", para o filme "Alita: Anjo de Combate" (2019), e, segundo uma fonte, "está radiante" com a possibilidade de integrar o universo de 007.

O ator e a cantora começaram a namorar em janeiro de 2024 e ficaram noivos no ano passado. Rumores sobre Turner como possível Bond ganharam força após férias dos dois em Goldeneye, na Jamaica, antiga propriedade de Ian Fleming, criador do personagem.

Conhecido provisoriamente como Bond 26, o próximo filme da franquia é um dos mais aguardados de Hollywood. As filmagens podem começar ainda este ano, com estreia prevista para 2027, quatro anos após "007 – Sem Tempo para Morrer". Os direitos da franquia foram vendidos à Amazon em fevereiro do ano passado por um valor estimado em US$ 1 bilhão.

O projeto tem envolvimento direto de Jeff Bezos, CEO da Amazon e declarado fã do espião britânico. O roteiro está sendo desenvolvido por Steven Knight, criador de "Peaky Blinders", sob supervisão do diretor Denis Villeneuve, de "Duna". Segundo fontes do estúdio, a busca era por um ator "jovem e britânico" para substituir Daniel Craig.

"Se for o Callum, ele seria uma escolha popular. Ele tem a aparência e a sofisticação necessárias para interpretar Bond e já provou seu talento como ator", disse uma das fontes.

Sobre Callum Turner

Turner iniciou a carreira como modelo antes de ganhar espaço no cinema e na televisão. Ele interpretou Theseus Scamander nos filmes da franquia "Animais Fantásticos": "Os Crimes de Grindelwald" (2018) e "Os Segredos de Dumbledore" (2022).

O britânico também recebeu elogios por trabalhos recentes como "The Boys in the Boat" (2023), dirigido por George Clooney, e pela série "Masters of the Air", da Apple TV+, produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks.