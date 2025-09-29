Casual

Dua Lipa quer te convencer a ter um estúdio de pilates em casa

Cantora britânica se junta à Frame Fitness como cofundadora e investe em segmento que deve atingir US$ 409 bilhões até 2032

Dua Lipa: cofundadora e Chief Creative Officer da Frame Fitness (Jason Koerner/Getty Images)

Gabriela Ferreira
Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09h20.

De olho no mercado global de bem-estar, que deve movimentar US$ 9 trilhões até 2028, segundo o Global Wellness Institute, Dua Lipa anunciou seu novo investimento no segmento de pilates. A cantora britânica foi apresentada como cofundadora e Chief Creative Officer da Frame Fitness, empresa que aposta em popularizar o uso do aparelho reformer em casa.

O pilates tem registrado crescimento consistente de praticantes e deve seguir em alta. Segundo projeção da The Brainy Insights, o segmento pode alcançar US$ 409,11 bilhões até 2032. Uma aula especial da cantora como host, realizada na Casa Cipriani, em Nova York, selou a nova parceria.

Reformer é aposta da Frame Fitness

Dua Lipa se une a Melissa Bentivoglio e Lee Belzberg, fundadores da empresa, na estratégia de expandir a modalidade e promover a compra do Reformer, um dos principais equipamentos do pilates. “Eu sempre arrumo tempo para fazer um bom treino, onde quer que eu esteja no mundo. Adoro poder acordar, sair da cama e já começar no reformer. Gosto de ver resultados tão imediatos. Para mim, é uma das melhores formas de treino de força”, afirmou a artista em entrevista à Vogue.

O equipamento da Frame Fitness custa US$ 4.990 (cerca de R$ 26,5 mil na cotação atual) e, por ser portátil, possibilita a prática de exercícios em diferentes ambientes. Diferente de outros modelos, o aparelho conta com uma tela integrada, que permite acessar aulas on-line fornecidas pela empresa. Em 2021, a companhia recebeu investimento de US$ 5 milhões para impulsionar sua expansão.

A empresa celebrou a chegada da cantora nas redes sociais: “Com Dua Lipa como cofundadora e diretora criativa, estamos reformulando a maneira como se pratica pilates. Com sua criatividade, visão e paixão pelo movimento, estamos reinventando o que significa trazer o pilates e o fitness consciente para a vida cotidiana. Junto da nossa fundadora, Melissa Bentivoglio, formam uma dupla dinâmica na liderança deste novo capítulo.”

