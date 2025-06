Quem será o novo James Bond? Amazon mira em atores britânicos com menos de 30 anos; veja a lista

"Meu nome é Bond. James Bond". A frase mais icônica da franquia do agente secreto mais famoso do mundo já esteve na boca de alguns dos maiores atores de Hollywood, mais recentemente, na de Daniel Craig, que assumiu o terno do personagem pelos últimos 19 anos. Mas chegou a hora de mudar — e o próximo James Bond pode ser interpretado alguém bem mais jovem que o esperado.

O 26º filme da franquia James Bond, previsto para lançamento em 2028, será dirigido por Denis Villeneuve. O cineasta foi escolhido pela Amazon para comandar a produção, após uma seleção que incluiu outros diretores como Edward Berger, Edgar Wright, Paul King e Christopher Nolan. Já o intérprete do agente secreto ainda não foi revelado, mas existe uma lista que a empresa de Bezos já planejou com possíveis candidatos.

Fontes ouvidas pela Variety e Deadline indicam que a Amazon está interessada em um ator britânico com menos de 30 anos, feito incomum para o personagem. A maioria dos últimos atores tinham idades acima do novo corte, a exemplo de Craig (37 no primeiro papel), Sean Connery (31), Roger Moore (45), Pierce Brosnan (41), entre outros. O único ator com menos de 30 anos a interpretar o personagem foi George Lazenby, que tinha 29 quando aceitou o papel em "007 A Serviço Secreto de Sua Majestade", em 1939.

Os candidatos para o novo filme podem ser inesperados: Jacob Elordi, Tom Holland e Harris Dickinson estão entre os mirados da vez. Nada foi oficialmente definido.

No começo do ano passado, alguns veículos internacionais deram pistas de quem poderia ser o novo intérprete. O tabloide The Sun chegou a publicar que recebeu informações de fontes confiáveis dizendo que o novo James Bond seria interpretado por Aaron Taylor-Johnson, ator britânico de 33 anos. A proposta, dizia a reportagem na época, havia sido formalizada pela EON Productions, responsável pela produção dos filmes.

Terno bilionário (mesmo)

A franquia de James Bond é uma das mais longevas (e lucrativas) do cinema. Juntos, todos os filmes já faturaram mais de US$ 9,1 bilhões, sendo "007: Operação Skyfall" o filme de maior bilheteria (US$ 1,1 bilhão).

No iníco de 2025, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, detentores da marca, venderam o controle criativo da saga para a Amazon neste ano, pelo valor especulado de US$ 1 bilhão. Em 2022, a gigante varejista já havia adquirido os direitos de distribuição e lançamento dos filmes, após a compra da MGM por US$ 8,5 bilhões.

Antes da aquisição, o estúdio contratou consultores para avaliar no mercado possíveis interessados na compra e chegou a ter conversas com Apple e Netflix sobre exibir o próximo fílme da franquia de James Bond diretamente no streaming. Depois, disse ser comprometida com a exibição nos cinemas.

Quando estreia o próximo 007?

Villeneuve, atualmente ocupado com a produção de "Duna: Messias", tem um contrato de uma única produção para o 26º filme do agente secreto — o que mostra, ao menos de início, que ele não está comprometido com sequências da franquia. Além disso, o diretor não terá controle final sobre o filme, uma mudança nas regras tradicionais da série, onde o diretor anterior detinha o poder de decisão final sobre o projeto.

O lançamento do filme está previsto para 2028.