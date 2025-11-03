Esse investimento tornaria Bezos bilionário mesmo sem a Amazon

Em 1998, quatro anos depois de lançar a Amazon, Jeff Bezos decidiu apostar em uma pequena startup de buscas que surgia no Vale do Silício. O investimento, de apenas US$ 250 mil, poderia tê-lo tornado bilionário mesmo sem o sucesso da varejista online.

A empresa em questão era o Google, então liderada pelos estudantes de doutorado Larry Page e Sergey Brin, de Stanford. À época, o mercado de buscadores já tinha concorrentes mais consolidados, como Yahoo! e AltaVista, mas o fundador da Amazon se encantou com a visão dos jovens empreendedores.

“Eu simplesmente me apaixonei por Larry e Sergey”, contou Bezos ao jornalista Ken Auletta, autor do livro Googled - A História da Maior Empresa do Mundo Virtual.

O investimento foi feito durante uma rodada de US$ 1 milhão, e cada ação custava apenas US$ 0,04. Quando o Google abriu capital em 2004, a participação de Bezos — equivalente a 3,3 milhões de ações — já valia mais de US$ 280 milhões.

Embora não se saiba se o bilionário ainda mantém essas ações, estimativas indicam que, caso nunca as tenha vendido, o montante hoje superaria US$ 10 bilhões.

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Bezos é atualmente o terceiro homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 265 bilhões.