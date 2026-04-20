Nintendo dá desconto de até 90% em jogos do Switch; veja a lista completa

A Nintendo eShop traz nesta semana uma lista extensa de jogos em promoção para o Nintendo Switch, com descontos que chegam a 90%. Entre os destaques estão Super Mega Baseball 4, que sai por R$ 24,90 com 90% de desconto, e SteamWorld Heist: Ultimate Edition, disponível por R$ 11,99, com redução de 88% no preço.

Outros títulos conhecidos também aparecem na lista, como Hogwarts Legacy, que pode ser comprado por R$ 44,98 (85% de desconto), e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, saindo por R$ 45,98, com 80% de abatimento. Mario + Rabbids Sparks of Hope está disponível por R$ 74,99, enquanto The Witcher 3: Wild Hunt aparece pelo valor de R$ 44,99, ambos com 75% de desconto.

A franquia Darkest Dungeon também marca presença nas ofertas. O primeiro jogo custa R$ 11,99, com desconto de 74%, enquanto Darkest Dungeon II sai por R$ 33,47, com 69% de redução.

Já para o Switch 2, a loja digital apresenta promoções dedicadas a títulos recentes e produções de grande porte. NBA 2K26 está disponível por R$ 99,97, com 75% de desconto, e EA Sports FC 26 aparece por R$ 104,70, com abatimento de 70%. Red Dead Redemption pode ser comprado por R$ 124,95, com 50% de desconto.

Entre os jogos com reduções mais moderadas estão Persona 3 Reload, por R$ 194,93, e Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Deluxe Edition, por R$ 240,82, ambos com 35% de desconto. Assassin’s Creed Shadows custa R$ 200,99, com 33% de abatimento, enquanto Split Fiction aparece por R$ 174,30, com desconto de 30%.

As promoções contemplam diferentes estilos e faixas de preço, oferecendo opções variadas para jogadores das duas gerações do console.