Nintendo dá desconto de até 90% em jogos do Switch; veja a lista completa

'Hogwarts Legacy 2': continuação do jogo de RPG ambientado no universo de Harry Potter (Divulgação/Warner Bros.)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h37.
A Nintendo eShop traz nesta semana uma lista extensa de jogos em promoção para o Nintendo Switch, com descontos que chegam a 90%. Entre os destaques estão Super Mega Baseball 4, que sai por R$ 24,90 com 90% de desconto, e SteamWorld Heist: Ultimate Edition, disponível por R$ 11,99, com redução de 88% no preço.
Outros títulos conhecidos também aparecem na lista, como Hogwarts Legacy, que pode ser comprado por R$ 44,98 (85% de desconto), e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, saindo por R$ 45,98, com 80% de abatimento. Mario + Rabbids Sparks of Hope está disponível por R$ 74,99, enquanto The Witcher 3: Wild Hunt aparece pelo valor de R$ 44,99, ambos com 75% de desconto.
A franquia Darkest Dungeon também marca presença nas ofertas. O primeiro jogo custa R$ 11,99, com desconto de 74%, enquanto Darkest Dungeon II sai por R$ 33,47, com 69% de redução.
Já para o Switch 2, a loja digital apresenta promoções dedicadas a títulos recentes e produções de grande porte. NBA 2K26 está disponível por R$ 99,97, com 75% de desconto, e EA Sports FC 26 aparece por R$ 104,70, com abatimento de 70%. Red Dead Redemption pode ser comprado por R$ 124,95, com 50% de desconto.
Entre os jogos com reduções mais moderadas estão Persona 3 Reload, por R$ 194,93, e Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Deluxe Edition, por R$ 240,82, ambos com 35% de desconto. Assassin’s Creed Shadows custa R$ 200,99, com 33% de abatimento, enquanto Split Fiction aparece por R$ 174,30, com desconto de 30%.
As promoções contemplam diferentes estilos e faixas de preço, oferecendo opções variadas para jogadores das duas gerações do console.
Ofertas de jogos para Nintendo Switch na eShop
Jogos para Switch 2 com desconto na eShop
A Microsoft realizou nesta quinta-feira a primeira edição do Xbox First Look, evento dedicado ao jogo Metro 2039, próximo título da franquia de tiro em primeira pessoa ambientada em um cenário pós-apocalíptico. A apresentação marcou a primeira revelação oficial do projeto desenvolvido pela 4A Games em parceria com a Deep Silver.
O novo jogo representa o quarto grande lançamento da série inspirada nas obras do escritor Dmitry Glukhovsky, dando sequência a Metro 2033, Metro: Last Light e Metro Exodus. Assim como os títulos anteriores, Metro 2039 mantém o foco na sobrevivência em um mundo devastado por uma guerra nuclear, explorando os túneis do metrô de Moscou e regiões ao redor da capital russa.
Segundo informações da Microsoft, Metro 2039 leva os jogadores ao coração de uma Moscou pós-apocalíptica, em meio a um conflito intenso que envolve a própria sobrevivência do Metro. O jogo aposta em uma experiência single-player focada em narrativa, combinando exploração, sobrevivência, combate e furtividade.