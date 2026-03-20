'Assassin's Creed': tudo o que se sabe sobre a nova série da Netflix

A série de "Assassin’s Creed" da Netflix já começou a ser filmada na Itália e será ambientada na Roma Antiga, no ano 64 d.C., período marcado pelo Grande Incêndio de Roma. A produção live-action expande o universo da franquia de videogames e traz uma história original dentro do contexto histórico do Império Romano.

Baseada em "Assassin’s Creed", a série deve explorar o conflito entre Assassinos e Templários, grupos centrais da narrativa que disputam o controle do futuro da humanidade ao longo da história. A trama combina eventos históricos com elementos de ficção, característica presente nos jogos da franquia.

As gravações acontecem nos estúdios Cinecittà, em Roma, e também em outras regiões da Itália, como Lácio e Toscana, com uso de cenários que recriam a Roma Antiga.

Qual é a história da série de 'Assassin’s Creed' na Roma Antiga?

A trama será ambientada durante o reinado do imperador Nero, em um dos episódios mais conhecidos da história romana. O Grande Incêndio de Roma, que destruiu parte da cidade, serve como base para o desenvolvimento da narrativa.

O evento histórico foi associado a Nero ao longo do tempo, embora estudos indiquem que o incêndio pode ter sido acidental. A série utiliza esse contexto para construir o enredo envolvendo as duas facções centrais da franquia "Assassin’s Creed".

Assim como nos jogos, a produção acompanha personagens inseridos em momentos decisivos da história, conectando acontecimentos reais com a disputa entre Assassinos e Templários.

Elenco

A Netflix confirmou novos nomes no elenco da série. Entre os atores anunciados estão:

Louis McCartney

Mirren Mack

Youssef Kerkour

Sandra Guldberg-Kampp

Eles se juntam ao elenco, que já conta com:

Lola Petticrew

Toby Wallace

Noomi Rapace

Claes Bang

Sean Harris

A direção é de Johan Renck, conhecido pela minissérie "Chernobyl". O projeto também conta com Roberto Patino e David Wiener como criadores e showrunners.

Quando estreia a série de 'Assassin’s Creed' na Netflix?

A série de "Assassin’s Creed" ainda não tem data oficial de estreia, mas a previsão é de lançamento em 2027. As filmagens começaram em março e devem durar cerca de sete meses.

A produção será gravada integralmente na Itália e utiliza cenários históricos, incluindo estruturas que recriam a Roma Antiga.

A adaptação marca a expansão da franquia "Assassin’s Creed" para o streaming após o sucesso dos jogos, que já venderam mais de 230 milhões de unidades em todo o mundo.