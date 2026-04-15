Lego se junta a Star Wars e lança nova coleção; veja fotos dos kits

Com Star Wars novamente em evidência na cultura pop, em razão do lançamento previsto de “The Mandalorian & Grogu” em maio, a Lego anunciou uma nova coleção de conjuntos inspirados na franquia, que incorpora a tecnologia Smart Play, recém-desenvolvida pela fabricante de brinquedos.

Com preços a partir de US$ 39,99 (R$ 195,50), como no conjunto Luke’s Landspeeder, os novos kits Lego Star Wars reúnem uma ampla variedade de personagens, veículos e cenários da trilogia original dos filmes.

As caixas mantêm os tradicionais blocos de montagem da marca, mas passam a contar também com compatibilidade com o Smart Play, permitindo efeitos como cores variadas, sons ativados por gatilho e luzes intermitentes inspiradas no universo de “uma galáxia muito, muito distante”.

Lego deve trazer mais kits da saga clássica de ficção científica (Divulgação)

Momentos clássicos da saga

A coleção inclui personagens e momentos marcantes de “Uma Nova Esperança”, “O Império Contra-Ataca” e “O Retorno de Jedi”. Entre os conjuntos disponíveis estão o Millennium Falcon, com Han Solo, Chewbacca, C-3PO e Luke Skywalker, o X-Wing Red Five pilotado por Luke, a Cantina de Mos Eisley, entre outros.

Diante da popularidade das marcas Star Wars e Lego, a expectativa é que novos conjuntos baseados em outros filmes da saga possam ser lançados futuramente, incluindo títulos como “A Ameaça Fantasma”, “Ataque dos Clones”, “A Vingança dos Sith”, “O Despertar da Força”, “Os Últimos Jedi” e “A Ascensão Skywalker”.

A tecnologia Smart Play foi lançada oficialmente pela Lego em março, após ter sido apresentada ao público durante a Consumer Electronics Show (CES) 2026, realizada em janeiro, em Las Vegas.

Por que Lego é tão caro? Entenda os fatores que explicam o preço

A LEGO mantém há décadas preço médio próximo de US$ 0,10 por peça. Ainda assim, a percepção de alto custo permanece, especialmente em conjuntos com milhares de blocos e foco no público adulto.

Modelos de grande porte alcançam valores elevados no varejo internacional. O Titanic, com 9.090 peças, é comercializado por cerca R$ 7 mil. A Estrela da Morte, ícone de Star Wars, também tem cerca de 9 mil peças e é vendida por R$ 10 mil segundo o site da loja oficial da Lego no Brasil.

Set com Darth Vader tem preço sugerido de R$ 500 (Divulgação)

O tíquete médio sobe conforme aumenta o número de peças, o grau de detalhamento e o posicionamento do produto, mas existem alguns outros fatores que explicam os preços do brinquedo:

Marca global e posicionamento

A LEGO é líder mundial no segmento de blocos de montar e construiu uma marca associada a qualidade, durabilidade e precisão. Em muitos mercados, o nome “Lego” é utilizado como sinônimo de bloco de construção.

Esse reconhecimento sustenta um posicionamento premium. Como ocorre em outros setores de consumo, marcas consolidadas conseguem operar com margens superiores em comparação a concorrentes que disputam preço.

Além disso, a empresa ampliou o portfólio voltado para AFOLs (Adult Fans Of Lego) com conjuntos maiores, mais complexos e voltados à coleção e exposição, o que eleva o valor final.