'As Branquelas 2' pode sair do papel — mas depende de 'Todo Mundo em Pânico 6'

Os atores e comediantes Marlon Wayans e Shawn Wayans indicaram que uma de suas comédias mais conhecidas pode ganhar uma sequência. Segundo eles, "As Branquelas 2" pode sair do papel — mas depende do desempenho de "Todo Mundo em Pânico 6" nas bilheterias.

Em entrevista ao site Entertainment Tonight, os irmãos afirmaram estar abertos à ideia de revisitar o filme, que escreveram e protagonizaram. “Vou colocar desta forma: estamos dentro”, disse Marlon Wayans.

Shawn Wayans brincou que a continuação “pode acontecer” se o público comparecer aos cinemas para ver o seu novo longa, que estreia no Brasil no próximo dia 4 de junho.

Lançado em 2004, "As Branquelas" acompanha dois agentes do FBI que se disfarçam como socialites ricas, transformando-se em duas mulheres brancas loiras.

O filme arrecadou mais de US$ 110 milhões no mundo todo e foi alçado ao status de cult ao longo dos anos, tornando-se um marco das comédias do início dos anos 2000.

Qual é a ligação de 'Todo Mundo em Pânico' com 'As Branquelas'?

Os irmãos Wayans também estão de volta à franquia "Todo Mundo em Pânico" no sexto filme, após ficarem de fora dos três capítulos anteriores.

O primeiro longa, escrito por eles com Keenen Ivory Wayans, deu origem a uma série de paródias de sucesso, com várias sequências e forte bilheteria global.

O novo filme contará com uma mistura de atores antigos e novos, em uma tentativa de reconectar a franquia com o público.

Além de "As Branquelas", Marlon Wayans também mencionou a possibilidade de revisitar "Vizinhança do Barulho", outro sucesso dos irmãos.

Por enquanto, o futuro de "As Branquelas 2" segue atrelado ao sucesso de "Todo Mundo em Pânico 6" nas bilheterias.