'As Branquelas 2' pode sair do papel — mas depende de 'Todo Mundo em Pânico 6'

'As Branquelas': filme acompanha dois agentes do FBI que se disfarçam como socialites ricas (Sony Pictures/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 17h41.
Os atores e comediantes Marlon Wayans e Shawn Wayans indicaram que uma de suas comédias mais conhecidas pode ganhar uma sequência. Segundo eles, "As Branquelas 2" pode sair do papel — mas depende do desempenho de "Todo Mundo em Pânico 6" nas bilheterias.
Em entrevista ao site Entertainment Tonight, os irmãos afirmaram estar abertos à ideia de revisitar o filme, que escreveram e protagonizaram. “Vou colocar desta forma: estamos dentro”, disse Marlon Wayans.
Shawn Wayans brincou que a continuação “pode acontecer” se o público comparecer aos cinemas para ver o seu novo longa, que estreia no Brasil no próximo dia 4 de junho.
Lançado em 2004, "As Branquelas" acompanha dois agentes do FBI que se disfarçam como socialites ricas, transformando-se em duas mulheres brancas loiras.
O filme arrecadou mais de US$ 110 milhões no mundo todo e foi alçado ao status de cult ao longo dos anos, tornando-se um marco das comédias do início dos anos 2000.
Os irmãos Wayans também estão de volta à franquia "Todo Mundo em Pânico" no sexto filme, após ficarem de fora dos três capítulos anteriores.
O primeiro longa, escrito por eles com Keenen Ivory Wayans, deu origem a uma série de paródias de sucesso, com várias sequências e forte bilheteria global.
O novo filme contará com uma mistura de atores antigos e novos, em uma tentativa de reconectar a franquia com o público.
Além de "As Branquelas", Marlon Wayans também mencionou a possibilidade de revisitar "Vizinhança do Barulho", outro sucesso dos irmãos.
Por enquanto, o futuro de "As Branquelas 2" segue atrelado ao sucesso de "Todo Mundo em Pânico 6" nas bilheterias.
You heard the Wayans brothers! If ‘Scary Movie 6' does well, ‘White Chicks 2’ can happen! #marlonwayans #shawnwayans pic.twitter.com/PDQTWLJIyQ
— Entertainment Tonight (@etnow) April 17, 2026