Coachella 2026: saiba quem recebeu o maior salário do festival

Numa tarde de abril, em pleno deserto californiano, Justin Bieber subiu ao palco principal do Coachella e fez algo que nenhum artista havia feito antes: embolsou US$ 10 milhões por dois fins de semana de trabalho. Isso dá, em média, US$ 5 milhões por noite — o equivalente a quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) anual de Tuvalu, a menor economia do planeta.

O Coachella, realizado em Indio, na Califórnia, é há duas décadas o termômetro mais confiável da indústria do entretenimento ao vivo. Seus cachês, raramente confirmados oficialmente, mas amplamente apurados pela imprensa especializada, funcionam como sinalizadores do que o mercado está disposto a pagar pela coisa mais escassa que existe no mundo da música: a atenção coletiva.

O que os números revelam é uma curva de inflação impressionante. Quando Beyoncé realizou a performance que ficaria conhecida como "Beychella", em 2018, um espetáculo de tal grandiosidade que transformou o festival em pano de fundo e a si mesma em monumento, o cachê estimado girava em torno de US$ 8 milhões pelos dois fins de semana, segundo a People e outros veículos. A inflação impacta Oito anos depois, o valor que antes chocava a indústria mal cobre a correção monetária do período. Os US$ 8 milhões de 2018, ajustados pela inflação americana acumulada de cerca de 31%, equivaleriam a mais de US$ 10,4 milhões hoje. O que antes era um teto excepcional para a maior artista do mundo, tornou-se o novo 'piso' nominal para o escalão principal do festival, embora, em termos de poder de compra real, o cachê de Bieber represente uma leve deflação em relação ao auge de Beyoncé. EXAME EXPLICA Quanto vale um headliner do Coachella? Cachês estimados por edição, em milhões de dólares (dois fins de semana combinados) Justin Bieber

2026 · recorde histórico US$ 10 mi The Weeknd

2018 · substituto de West US$ 8,5 mi Beyoncé

2018 · "Beychella" US$ 8 mi Ariana Grande

2019 · substituta de West US$ 8 mi Sabrina Carpenter

2026 · estreia como headliner US$ 5 mi Estimativas baseadas em apurações de Rolling Stone, People, Fox Business e The Tab. Valores referem-se aos dois fins de semana combinados. Cachê do Bieber inclui relatos de insiders que apontam valor "acima de" US$ 10 milhões.

Também em 2018, The Weeknd entrou em cena de maneira peculiar: Kanye West havia saído, com o festival a poucas semanas de distância, e a organização precisava de um substituto de peso. O artista canadense aceitou o desafio por aproximadamente US$ 8,5 milhões — US$ 8 milhões de cachê mais US$ 500 mil em produção, segundo o Fox Business. Ariana Grande repetiria o mesmo enredo em 2019, também substituindo West em última hora, por cifra similar: cerca de US$ 8 milhões, segundo o Spin Southwest. Há algo levemente irônico no fato de que Kanye West se tornou, involuntariamente, o maior agente de negociação de outros artistas na história do festival.

A edição de 2026 trouxe ainda outro dado revelador. Sabrina Carpenter, estreando como headliner em Indio, teria recebido aproximadamente US$ 5 milhões pelos dois fins de semana, segundo o The Tab. O número é significativo não pelo valor absoluto, mas pelo que representa, já que, há cinco anos, Carpenter era uma ex-atriz da Disney sem discos de platina. Hoje, negocia no mesmo mercado que Beyoncé — ainda que a uma taxa de desconto considerável.

O que explica a escalada salarial? Em parte, a demanda que sobreviveu à pandemia e não voltou ao patamar anterior: o público, privado de shows por dois anos, passou a pagar mais por experiências ao vivo, o que permitiu às gravadoras e agentes renegociar contratos em termos muito mais favoráveis. Em parte, também, a lógica própria do Coachella: o festival não é apenas um show, é uma plataforma de mídia. Um headliner no palco de Indio gera cobertura jornalística em dezenas de países, milhões de clipes nas redes sociais e, invariavelmente, um ou dois momentos virais que circulam por semanas. Para os artistas, aceitar um cachê menor seria deixar dinheiro de marketing na mesa.

Beyoncé entendeu isso melhor do que ninguém. Seu acordo de US$ 8 milhões em 2018 foi, na prática, a menor parte de uma transação muito maior. Ela usou as filmagens da performance para produzir "Homecoming", documentário lançado na Netflix cujo valor foi reportado em dezenas de milhões de dólares separadamente. O palco do Coachella virou set de filmagem; o festival, distribuidor involuntário de conteúdo premium.