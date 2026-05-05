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Yoko Ono vence disputa e barra venda de cerveja francesa 'John Lemon'

Empresa francesa poderá vender 5.000 garrafas até 1º de julho com risco de multa de até 100 mil euros

'John Lemon': cerveja com nome do cantor tem gengibre e limão (AFP)

'John Lemon': cerveja com nome do cantor tem gengibre e limão (AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 19h11.

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Um empresário francês recebeu nesta terça-feira, 5, um notificação um tanto quanto inusitada. A comercialização da sua cerveja “John Lemon” será interrompida a partir de 1º de julho após notificação enviada em nome de Yoko Ono, viúva de John Lennon.

O primeiro comunicado foi enviado em março por um escritório de advogados dos Países Baixos. O documento exigia a suspensão imediata das vendas, sob ameaça de multa à administradora patrimonial do cantor.

Segundo Aurélien Picard, dono da cervejaria, “havia valores que mencionavam entre 150 e 1 mil euros diários de sanção se não fizéssemos o que pediam”. Ele afirmou que “exigiam que retirássemos todos os nossos produtos e interrompêssemos imediatamente a divulgação da marca”, considerada protegida.

Após troca de correspondências, a cervejaria obteve autorização para vender as 5.000 garrafas restantes até 1º de julho. A empresa possui dois funcionários e comercializa entre 50 mil e 80 mil garrafas por ano.

Cerveja John Lemon

Picard afirmou que buscava há cinco anos um nome para uma cerveja clara com gengibre e limão. “Pensamos que John Lemon soava bem”, disse. A cervejaria utiliza trocadilhos em seus produtos. “Somos uma cervejaria que existe há dez anos e fazemos jogos de palavras com os nomes das nossas cervejas”, afirmou. Entre os exemplos está a cerveja “Jean-Gol Potier”, em referência ao estilista.

Diante da restrição, Picard considerou renomear o produto para “Jaune [Loira] Lemon”, mas a proposta foi rejeitada. Segundo ele, os advogados avaliaram que “parecia demais com ‘John’”.

*Com informações da AFP

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