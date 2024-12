Netflix transite show de Beyoncé no intervalo da NFL; veja horário e como assistir

Neste Natal, os fãs de Beyoncé ganham um presente especial: a cantora se apresenta ao vivo no intervalo de um dos jogos de futebol americano da NFL, transmitidos hoje, dia 25 de dezembro, pela Netflix.

Os jogos começam com Kansas City Chiefs enfrentando Pittsburgh Steelers. Já o segundo confronto, será entre Baltimore Ravens e Houston Texans.

A apresentação da artista está prevista para o intervalo da partida, por volta das 20h. Antes disso, Mariah Carey, conhecida como Rainha do Natal, abre a festa com uma performance pré-gravada.

Que horas será a apresentação de Beyoncé na NFL?

O primeiro jogo da NFL começa nesta quarta-feira, 25, a partir das 15h (horário de Brasília). O segundo será às 18h30 e, durante o intervalo, por volta das 20h, Beyoncé sobe ao palco para a apresentação.

Onde assistir à apresentação de Beyoncé na NFL?

A transmissão do jogo e dos intervalos será realizada pela Netflix.

Beyoncé e a NFL: uma relação histórica

Não é a primeira vez que Beyoncé brilha em um evento da NFL. A cantora já fez história em dois shows de intervalo do Super Bowl, um dos momentos mais aguardados da temporada esportiva. Em 2013, ela comandou o palco em New Orleans com as colegas do Destiny’s Child, Kelly Rowland e Michelle Williams, marcando um dos shows mais assistidos da história do evento.

Três anos depois, em 2016, Beyoncé retornou ao palco do Super Bowl na Califórnia, dividindo a cena com Coldplay e Bruno Mars. Desta vez, ela apresentou o single “Formation”, carregado de mensagens políticas e culturais, consolidando sua posição como uma das artistas mais influentes da música e da cultura pop.

Com hits icônicos e coreografias de tirar o fôlego, Beyoncé promete transformar este intervalo natalino em um espetáculo à altura de sua carreira. Os fãs, claro, já estão contando os minutos para esse momento que promete entrar para a história.