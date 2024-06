Netflix revela trailer de primeira novela brasileira com Juliana Paes; veja vídeo

O ano de 2024 tem tudo para mudar a visão — e o faturamento — da indústria audiovisual brasileira. Seja por pressão do público ou do governo, que está prestes a sancionar a chamada "Lei dos Streamings", novas produções nacionais têm sido destaque em plataformas como Disney+, Max e Prime Vídeo. Agora é a vez da Netflix, já pioneira no sucesso de produções no Brasil, que caminha para "engordar" seu catálogo.

Na última quarta-feira, 5, a marca anunciou sete novas produções nacionais que chegam em breve na plataforma, durante painel na Rio2C, uma das maiores feiras de criatividade da América Latina . A novidade veio, sobretudo, com a força do elenco: celebridades como Juliana Paes, Christian Malheiros, Fernando Meirelles, Gabriel Leone e outros.

De olho no DNA do Brasil, a Netflix tem apostado em produções que se mantém relevantes na mídia e nas redes sociais. A lista de novas séries e documentários contou, por exemplo, com a divulgação de "Caramelo", primeiro filme nacional com um cachorro como protagonista.

Abaixo, listamos cada uma das novas produções brasileiras que entram no catálogo da Netflix. As sinopses abaixo não são oficiais. Confira:

Novas séries brasileiras da Netflix

Pssica

Fernando e Quico Meirelles no set de "Pssica" (Diego Formiga/Netflix)

Com produção de Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, e direção de Fernando Meirelles e Quico Meirelles, a nova minissérie baseada no livro Pssica entra em produção em breve no Pará. Nela, o público acompanha as histórias de Janalice, Preá e Mariangel.

Sinopse: Permeadas de drama, ação e violência, as vidas desses três estranhos entra em rota de colisão enquanto navegam pelos rios da Amazônia atlântica. Janalice é raptada pelo tráfico humano, Preá precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" e Mariangel parte em missão para vingar o assassinato de sua família. Os três tentarão sobreviver à "pssica” (maldição) que acreditam ter sido lançada sobre eles.

Elenco: ainda não divulgado

Data de estreia: em breve

Pedaço de Mim

Durante o evento, a Netflix revelou ao público a primeira novela brasileira do serviço, "Pedaço de Mim", protagonizada por Juliana Paes.

Sinopse: A história acompanha Liana, uma mulher que sonha em ser mãe e que acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos de grande força dramática: a infidelidade do marido Thomás (Vladimir Brichta) e uma gravidez de gêmeos de pais diferentes, uma raridade científica. Disposta a lutar para manter a situação em segredo, Liana se vê em meio a uma confusão de sentimentos, sem saber se conseguirá amar igualmente as duas crianças e manter suas relações familiares da mesma forma.



Elenco: Juliana Paes, Vladimir Bichta e outros.

Data de estreia: 5 de julho

Caramelo

Chegou a hora de chorar com um ícone brasileiro: um vira-lata caramelo. No painel, o público pode dar uma espiadinha exclusiva nos treinos deste que é o primeiro cachorro protagonista de um longa brasileiro.

Sinopse: Com direção de Diego Freitas, o filme acompanha a emocionante história de um simpático vira-lata caramelo.

Elenco: ainda não divulgado

Data de estreia: em breve

Diário de um Mago

Para os amantes de livros, Paulo Coelho gravou um recado: vem aí a adaptação de seu grande sucesso, "O Diário de um Mago", com filmagens no Brasil e na Espanha.

No palco, o diretor de filmes da Netflix no Brasil, Gabriel Gurman, falou mais sobre o futuro: “Olhando para frente, estamos desenvolvendo vários projetos sempre buscando ser criativos e ousados, com histórias que realmente surpreendem, e trabalhando com diversas produtoras. Tem muita coisa diferente vindo aí".

Sinopse: O Diário de um Mago é o relato da peregrinação feita por Paulo Coelho em 1986 pelo Caminho de Santiago. Motivada por sua profunda ambição espiritual e pelo desejo de se tornar escritor, a travessia se transforma em algo maior do que ele imaginava.

Elenco: ainda não divulgado

Data de estreia: em breve

Os Quatro da Candelária

Um dos casos que chocou o Brasil agora se tornará uma minissérie da Netflix. Em 1993, próximo à Igreja da Candelária, localizada no Rio de Janeiro, oito jovens foram assassinados por dois milicianos, que almejaram os adolescentes com tiros.

“Essa série fala sobre masculinidade negra, sonhos interrompidos e crianças que a sociedade não enxergava como tal. Eu queria uma forma de contar essa história trágica, pura e incrivelmente realista, e decidimos fazê-lo através dos sonhos desses quatro meninos, interrompidos naquela noite”, contou o diretor, Luis Lomenha, no palco do Rio2C.

Sinopse: "Os Quatro da Candelária" acompanha as 36 horas que antecedem a tragédia pelo ponto de vista de quatro crianças.

Elenco: Andrei Marques, Samuel Silva, Patrick Congo, Wendy Queiroz e outros.

Data de estreia: em breve.

Nova Cena

"Nova Cena" será um reality show da Netflix voltado para o rap e o trap. Foi gravado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de olho no sucesso de "Sintonia", série brasileira mais assistida do streaming.

Sinopse: O programa contará com 18 concorrentes para quem revelar os melhores do rap e trap brasileiro. O vencedor ganha um prêmio de 500 mil reais e terá participação garantida na 5ª temporada da série.

Elenco: Filipe Ret, Djonga e Tasha & Tracie como jurados na primeira temporada. Apresentação de Kamau.

Data de estreia: em breve.

Senna

O painel se encerrou com uma conversa a respeito da minissérie Senna, sobre o lendário piloto Ayrton Senna. Os produtores Fabiano Gullane e Caio Gullane, o ator Gabriel Leone e Haná Vaisman, diretora de séries de ficção da Netflix no Brasil, compartilharam detalhes dos bastidores de gravação e ressaltaram como a paixão de todos os envolvidos na produção foi fundamental para retratar um dos maiores ícones do país.

"Nada supera a união de paixão, dedicação e competência, o que resultou em um domínio artístico e um nível de qualidade que nos deu muita segurança no projeto", disse Haná Vaisman.

Fabiano Gullane valorizou os profissionais brasileiros envolvidos na produção: "Tivemos equipes de todas as partes do mundo — Estados Unidos, Europa, Canadá — mas os chefes de equipe foram todos brasileiros. Isso é uma grande conquista e um grande orgulho."

Sinopse: Depois dele, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Senna é uma minissérie de ficção inspirada na história de vida, incrível carreira e nos relacionamentos familiares do maior piloto de F1 de todos os tempos.

Elenco: Gabriel Leone e outros.

Data de estreia: em breve.