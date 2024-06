O Santander Universidades anunciou a terceira edição do Santander Gamer Pro, que oferece 8 mil bolsas de estudo gratuitas para jogadores de esports e aspirantes a streamers profissionais. A iniciativa, em parceria com a CNB Esports, abrange cursos de League of Legends (LoL), Valorant e Fortnite, além de um módulo para formação de streamers.

Todos os cursos serão feitos de forma online e ficarão disponíveis na plataforma da CNB Sports durante 2 meses após o fim do período de inscrição. Além disso, acontecerá encontros recorrentes pelo aplicativo Discord com professores disponíveis para tirar as dúvidas dos alunos.

Desde seu lançamento, em 2022, o programa Santander Gamer Pro atraiu mais de 60 mil inscritos e mais de 13 mil alunos participaram dos cursos.

Sobre as bolsas de estudo

As inscrições para as bolsas serão distribuídas conforme a demanda e aplicadas online pela plataforma da CNB Esports. Os seis participantes mais bem avaliados receberão um apoio financeiro de R$ 2,4 mil e uma extensão de 45 dias no curso, além de treinamentos remotos com profissionais da área por 12 semanas.

Como se inscrever?

Para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos e interesse por jogos eletrônicos. As inscrições vão até 15 de julho e podem ser feitas pelo Santander Open Academy.

Não é necessário estar cursando uma graduação, ter conhecimento prévio dos jogos ofertados ou ser cliente Santander para se inscrever.

Com a finalidade de promover a diversidade e inclusão entre os candidatos, a Santander Gamer Pro terá 5% das vagas para PCDs, 30% para mulheres, 40% para pretos e pardos e 25% para ampla concorrência.

