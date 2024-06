A volta de Thomas Shelby: filme de 'Peaky Blinders' é confirmado pela Netflix

Preparem-se, fãs de Peaky Blinders! Tommy Shelby está de volta para um novo capítulo épico em um filme que será lançado na Netflix. O astro vencedor do Oscar, Cillian Murphy, reprisa seu papel icônico como o gângster implacável em um longa-metragem que promete ser "sem restrições" e cheio de ação. As informações são da BBC.

A notícia foi confirmada pela própria Netflix em suas redes sociais, junto com uma foto do roteiro e uma mensagem de Murphy: "Este é para os fãs." O ator irlandês também será co-produtor do filme.

A série de sucesso da BBC, que durou seis temporadas de 2013 a 2022, conquistou um público fiel acompanhando a saga da gangue Peaky Blinders na Birmingham do início do século XX. Murphy deu vida ao líder Tommy Shelby durante toda a série original, e os fãs estão ansiosos para vê-lo de volta em ação.

"Parece que Tommy Shelby não terminou comigo", disse Murphy em um comunicado. "É muito gratificante voltar a colaborar com Steven Knight e Tom Harper na versão cinematográfica de Peaky Blinders."

Filme sem limites

O criador da série, Steven Knight, prometeu um filme sem limites: "Será um capítulo explosivo na história de Peaky Blinders. Em guerra, sem restrições." Ele se disse "genuinamente entusiasmado" com a produção, que deve começar ainda este ano.

O diretor Tom Harper, que dirigiu alguns episódios da série original, relembrou o início da jornada: "Quando dirigi Peaky Blinders pela primeira vez, há mais de 10 anos, não sabíamos o que a série se tornaria, mas sabíamos que havia algo na alquimia do elenco e da escrita que parecia explosivo."

Para Harper, a história sempre foi "sobre família", e ele se declara "incrivelmente empolgado" em reunir o elenco e a equipe para levar o filme ao público.

Thomas Shelby de volta

Cillian Murphy já era conhecido por seu papel em Extermínio (28 Dias Depois) antes de se tornar um astro global com Peaky Blinders. No ano passado, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em Oppenheimer, o pai da bomba atômica. A vitória o consagrou como um dos maiores nomes de Hollywood na atualidade.

Com a volta de Murphy como Tommy Shelby e a promessa de um filme "sem restrições", Peaky Blinders: O filme promete ser um evento imperdível para os fãs da série e para os amantes de ação e drama de época.