Às vésperas da fusão, Disney+ anuncia 10 novas séries com talentos nacionais; veja os trailers

No dia 26 de junho, a Disney+ dará um novo passo no Brasil: o serviço de streaming se funde com a Star+ e acrescenta em uma única assinatura marcas como Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, ESPN (esportes), 20th Centuries, Searchlights, National Geographic e 11 novas séries brasileiras estreladas por alguns dos maiores talentos nacionais.

Para anunciar a novidade, na última terça-feira, 4, a Disney+ realizou um evento no Copacabana Palace (Rio de Janeiro) com alguns dos talentos que protagonizam as novas séries do streaming. Estiveram presentes nomes como como Xuxa, Bruna Marquezine, Juliana Paes, Raphael Logam, Isis Valverde, José Loreto e muitos outros.

Depois da fusão, serão 10 novas séries brasileiras no total, boa parte delas ainda sem data de estreia confirmada. Junto delas chega também a quinta temporada de "Impuros", com lançamento marcado para o dia 24 de julho.

Abaixo, separamos as principais informações dos novos lançamentos nacionais da Disney+. Confira:

As novas séries nacionais que entram na Disney+

Tarã

Sinopse: Em “TARÔ, o Planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa Meneghel), sua avó Kirina que lidera este povo e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que visa lucrar às custas da natureza. Por sua vez, Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nesta viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida.

Elenco: Ywyzar Guajajara, Xuxa Meneghel, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém, Gleici Damasceno, entre outros.



Data de estreia: em breve

Amor da Minha Vida

"Amor da Minha Vida", série com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros (Diego Mendes e Fausto Eduardo/ S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: Bia e Victor, melhores amigos e grandes confidentes um do outro. Enquanto ele vive um relacionamento antigo que caiu no tédio, ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos, sem nunca acreditar no amor.

Elenco: Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abraão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins. Participação de Fernanda Paes Leme e João Guilherme.

Data de estreia: em breve

Vidas Bandidas

"Vidas Bandidas", com Juliana Paes e Rodrigo Simas (Diego Mendes e Fausto Eduardo/ S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: “Vidas Bandidas” narra a história de Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomás Aquino), parceiros no crime que trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes) assaltando turistas no Rio de Janeiro. Um assalto ambicioso que dá muito errado é o ponto de partida de muitos planos de vingança para vidas que não seguem plano nenhum.

Elenco: Juliana Paes, Rodrigo Simas, Thomás Aquino, Larissa Nunes, Maria, Tatsu Carvalho, Larissa Bocchino, Larissa Bracher e Murilo Sampaio.

Data de estreia: agosto de 2024

Volta Priscila

"Volta Priscila", sobre a história do desaparecimento de Priscila Belfort (Diego Mendes e Fausto Eduardo/ S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: A série documental traz a história do caso que chocou o Brasil, sobre a investigação do caso do desaparecimento de Priscila Belfort, no Rio de Janeiro.

Data de estreia: em breve

O Som e a Sílaba

"O Som e a Sílaba", com direção de Miguel Falabela (Diego Mendes e Fausto Eduardo/ S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: A nova série é uma adaptação de uma peça de teatro de Miguel Falabela, que assina como diretor e roteirista. Conta a história de uma jovem autista, Sarah, que sonha em ser cantora de ópera. Ela vive com seu irmão John e sua esposa, Deborah. Recebe muito carinho, cuidado, e as vezes superproteção do irmão, o que causa ciúmes e incômodo em sua cunhada. Sonha em ganhar independência, ter sua própria vida e responsabilidades, uma carreira e um namorado, mas tem consciência de sua condição e sabe que precisa vencer alguns obstáculos.

Elenco: Alessandra Maestrini, Mirna Rubim e outros.

Data de estreia: em breve

Americana

"Americana", nova série do Disney+ (Diego Mendes e Fausto Eduardo/ S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: Em 1876, o misterioso assassinato de uma menino na pequena Vila Americana, interior do Brasil, ganha atenção de Tobias, que enxerga a oportunidade como um reconhecimento profissional.

Elenco: Caco Ciocler, Larissa Nunes, David Júnior, Zezé Motta, Maria Luiza Mendonça, Bruno Gissoni.

Data de estreia: em breve

Maria e o Cangaço

"Maria e o Cangaço", com Isis Valverde (Diego Mendes e Fausto Eduardo/ S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: Maria de Déa, uma jovem de 28 anos, morreu em 1938 sem saber que um dia se tornaria uma das personagens femininas mais simbólicas da história do Brasil: Maria Bonita. Antes de ser morta a tiros e ter sua cabeça cortada por policiais, a mando do governo federal, Maria foi a companheira fiel de Lampião, líder do bando de cangaceiros mais famoso do país. A série narra os anos finais da vida do casal Lampião e Maria em combate pelo nordeste, com destaque para a gravidez e angustiante dúvida sobre exercer a maternidade num ambiente tão hostil e perigoso.​

Elenco: Isis Valverde, Julio Andrade, Rômulo Braga, Mohana Uchoâ, Jorge Paz e Chandelly Braz.

Data de estreia: em breve

Jogo Cruzado

"Jogo Cruzado" será estrelado por Carol Castro e José Loreto (Diego Mendes e Fausto Eduardo / S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: Matheus, a maior estrela do futebol nacional, que é obrigado a pendurar as chuteiras antes da hora por causa de um problema cardíaco. Elisa, uma jornalista veterana que há anos espera um lugar na bancada do programa Jogo Cruzado, do canal Antena Sport, é seu maior desafeto. Nas palavras dele, ela - e todos os jornalistas - vivem de “cornetar” os jogadores sem nunca terem chutado uma bola. Já nas palavras dela, ele é um irresponsável que apesar de ganhar milhões pra jogar bola, se acha no direito de furar a concentração e sair na véspera de jogo decisivo. O que vai acontecer quando os dois são convocados para dividir a bancada do Jogo Cruzado? É no #barracoesportivo que a herdeira do canal Suzana Hartman aposta para salvar a audiência, mesmo que isso custe a credibilidade de Elisa e todas as amizades de Matheus.

Elenco: José Loreto, Carol Castro, Leandro Ramos, Ravel Cabral, Danilo Moura, Aline Dias, Nando Cunha, Arthur Kohl, Roberto Birindelli, Gabriel Santana e Wesley Guimarães.

Data de estreia: em breve

Capoeiristas

"Capoeiristas" é uma das novas séries nacionais do Disney+ (Diego Mendes e Fausto Eduardo / S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: 1971. Veneno e Noivo são jovens capoeiristas da Academia Capoeira Fiel no subúrbio do Rio de Janeiro. Veneno é ambicioso e impulsivo, sonha viajar o mundo com a capoeira. Noivo é do tipo responsável, nasceu com o dom das visões premonitórias, que o perseguem desde cedo. Uma noite, para defender a inocência do mestre Vendaval, os garotos se intrometem em uma batida policial, que escala em violência, e acaba na trágica morte do mestre e de um dos policiais. Sentindo-se culpados, eles resolvem guardar segredo sobre o crime. Noivo foge do Rio de Janeiro sem dar satisfações. Veneno se vê sozinho com a responsabilidade de ajudar na criação de Ventania, filha do mestre morto.

Elenco: Raphael Logam, Sergio Malheiros, Juliana Alves, Fernanda Freitas, Bruno Gissoni, Dani Suzuki e outros.

Data de estreia: em breve

Passinho

"Passinho" é estrelada por Giulie Oliveira (Diego Mendes e Fausto Eduardo / S1 Fotografia/Divulgação)

Sinopse: Passinho: O Ritmo dos Sonhos conta a história de Mercedes (Giulie Oliveira), filha de bailarinos e apaixonada por dança, que tem o sonho de mostrar seu talento no Duelo do Passinho, importante competição interescolar deste movimento de dança, no Rio de Janeiro. Para isso, ela precisa participar de um grupo e, até então, a única saída seria entrar para o Bonde dos Brabos, os melhores dançarinos da escola e que sempre foram os únicos representantes, da instituição, no concurso. Mercedes duela com Lucão (Fumassa Alves), o líder dos Brabos, mas apesar de ter vencido, não é aceita na equipe por ser menina. Essa é a gota d´água para ela montar seu próprio bonde e, com a ajuda de Dida (Digão Ribeiro), inspetor da escola, mas também uma relíquia do Passinho, ela vai fazer de tudo para vencer a seletiva e representar a escola no, tão esperado, Duelo do Passinho.

Elenco: Giulie Oliveira, Fumassa Alves, Digão Ribeiro, Duda Pimenta, Tatiana Tiburcio, André Ramiro, João Victor Menezes e João Gabriel D’Aleluia.

Data de estreia: em breve

Novo momento da indústria audiovisual no Brasil

O aumento do catálogo chega em um momento de mudança no cenário da indústria audiovisual brasileira, que começa a voltar seu consumo de produtos nacionais para o streaming.

O Senado e a Câmara dos Deputados estão em processo de votação da "Lei dos Streamings", que definem, entre outras regras, cotas para produções nacionais nos catálogos das plataformas.

Boa parte dos atores das novas séries também vêm de quebras de contratos com a TV Globo.