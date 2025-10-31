Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Netflix contrata banco para avaliar possível compra da Warner Bros. Discovery

Apesar do suposto interesse da companhia nas operações da Warner, a oportunidade também atrai as rivais Prime Video e AppleTV+

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15h25.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Em meio à disputa pela liderança dos streamings, a Netflix (NFLX) estaria interessada em adquirir os estúdios e a plataforma HBO Max da Warner Bros. Discovery. Segundo a Reuters, a companhia estaria "explorando" uma proposta para a empresa e contratou um banco para avaliar uma possível oferta.

De acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias, a Netflix já teria acesso à "sala de dados" da Warner Bros. Discovery, um repositório de informações financeiras essenciais para que a plataforma possa fazer uma oferta.

Mas a Netflix não é a única empresa de olho nessa oportunidade. As rivais Amazon Prime Video e Apple também estão considerando adquirir parte ou a totalidade da Warner Bros. Discovery, segundo informações da Bloomberg. Além disso, o co-CEO da Comcast, Mike Cavanagh, sinalizou que um acordo não está descartado.

Hora de novas fusões?

Quando questionado sobre a possível venda da Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, comentou em uma teleconferência de resultados que, historicamente, a empresa tem se mostrado mais "construtora do que compradora". No entanto, Sarandos acrescentou que a Netflix continua avaliando oportunidades de fusões e aquisições, desde que tragam valor para o negócio.

“Em geral, acreditamos que podemos ser e seremos seletivos”, afirmou Sarandos. “Temos um excelente modelo de negócios. Estamos principalmente focados no crescimento orgânico, investindo de forma agressiva e responsável nesse crescimento.”

O executivo também enfatizou que a Netflix "não tem interesse em possuir redes de mídia tradicionais", como CNN, TNT e HGTV, que estão sob a propriedade da Warner Bros. Discovery.

Momento desafiador no Tudum

A Netflix registrou lucro de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025. O lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) da empresa foi de US$ 5,87, abaixo do esperado. O consenso do mercado era de US$ 6,97.

Apesar do crescimento em receita, teve margem lucro afetado pela tributação brasileira. A receita do período foi de US$ 11,51 bilhões, 17,2% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado.

Em carta aos acionistas, a gigante do streaming declarou que a margem de lucro da companhia foi de 28%, abaixo do esperado, “devido a uma despesa relacionada a uma disputa em andamento com as autoridades fiscais brasileiras, que não estava em nossa previsão". O valor, diz o texto, foi em torno dos US$ 619 milhões. "O impacto acumulado (aproximadamente 20% relacionada ao ano de 2025, com o restante referente a 2022-2024) reduziu nossa margem operacional do Q3'25 em mais de cinco pontos percentuais”.

Sem essa despesa, a empresa teria superado a previsão de margem operacional para trimestre. "Não esperamos que esse assunto tenha um impacto material nos resultados futuros”, diz o texto. A margem esperada para o trimestre era de 31,5%.

Acompanhe tudo sobre:NetflixStreamingWarnerDiscovery

Mais de Pop

Dia do Saci rivaliza com Halloween? Entenda a história por trás da disputa

Disney tira canais do YouTube depois de impasses em acordo

10 frases icônicas de Halloween para usar nas legendas no Instagram

Pânico 7 ganha trailer e data de estreia após polêmica nos bastidores

Mais na Exame

Carreira

Casal usa ChatGPT e cria negócio que pode faturar US$ 500 mil no primeiro ano

Brasil

Maioria dos brasileiros aprova megaoperação no Rio com 121 mortos

Mundo

Trump afirma que não está considerando ataques na Venezuela

Um conteúdo Bússola

IA pode ajudar instituições financeiras frente à judicialização em massa