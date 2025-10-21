Invest

Netflix lucra abaixo do esperado; disputa tributária no Brasil impactou margens

Empresa anunciou os resultados financeiros do terceiro trimestre nesta terça-feira, 21, e teve crescimento de 17% em receita

Netflix: ações caem após resultados do 3º trimestre de 2025 (Artur Widak/Nurphoto/Getty Images)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17h38.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 17h47.

A Netflix registrou lucro de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025. O lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) da empresa foi de US$ 5,87, abaixo do esperado. O consenso do mercado era de US$ 6,97.

A regulamentação do streaming no Brasil, que segue num impasse entre plataformas e o Governo Federal, já trouxe impactos para as finanças da companhia antes mesmo de ser aprovada.

A empresa anunciou os resultados financeiros do terceiro trimestre nesta terça-feira, 21, e, apesar do crescimento em receita, teve margem lucro afetado pela tributação brasileira. A receita do período foi de US$ 11,51 bilhões, 17,2% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Após o pregão, as ações caiam 7%.

Em carta aos acionistas, a gigante do streaming declarou que a margem de lucro da companhia foi de 28%, abaixo do esperado, “devido a uma despesa relacionada a uma disputa em andamento com as autoridades fiscais brasileiras, que não estava em nossa previsão". O valor, diz o texto, foi em torno dos US$ 619 milhões. "O impacto acumulado (aproximadamente 20% relacionada ao ano de 2025, com o restante referente a 2022-2024) reduziu nossa margem operacional do Q3'25 em mais de cinco pontos percentuais”.

Sem essa despesa, a empresa teria superado a previsão de margem operacional para trimestre. "Não esperamos que esse assunto tenha um impacto material nos resultados futuros”, diz o texto. A margem esperada para o trimestre era de 31,5%.

