Batalha de titãs: CEO da Warner resiste à investida bilionária da Paramount

David Zaslav, CEO do conglomerado de mídia Warner Bros. Discovery (WBD), está no meio de uma verdadeira batalha de titãs em Hollywood.

O executivo tenta impedir que a empresa seja adquirida pela rival Paramount, que está sob o comando de David Ellison, filho de Larry Ellison — cofundador da Oracle e segundo homem mais rico do mundo.

A Warner, que é dona de várias propriedades intelectuais valiosas do mundo do entretenimento, como a franquia Harry Potter e os filmes de super-heróis da DC Comics, já rejeitou duas ofertas de aquisição da Paramount, segundo informações do Wall Street Journal.

Na última terça-feira, 21, a WBD divulgou que foi consultada por interessados em adquirir a totalidade ou parte da companhia e afirmou que vai analisar as alternativas. A empresa não divulgou o nome dos interessados e não comentou publicamente sobre a investida da Paramount.

Desde que assumiu o comando do grupo WBD em 2022, após a Discovery adquirir os ativos da Warner da AT&T, Zaslav teve um mandato conturbado. A empresa ficou sobrecarregada com mais de US$ 50 bilhões em dívidas e teve de enfrentar o aumento do corte de assinaturas de TV a cabo, as greves trabalhistas em Hollywood e investimentos caros em streaming.

Rodadas de demissões, que se tornaram comuns entre empresas de mídia tradicionais, também pesaram sobre o moral dos funcionários. Apesar disso, a companhia conseguiu melhorar sua situação financeira: a dívida bruta foi reduzida para cerca de US$ 35 bilhões.

As ações da Warner Bros. Discovery terminaram o pregão de terça-feira com alta de 11%. Nesta quarta, os papéis operam com alta de 1,38%.

A divisão da WBD

Zaslav teria dito a pessoas próximas, segundo o Wall Street Journal, que prefere continuar com seu plano em dividir a companhia em duas. A ideia é que o estúdio e a plataforma de streaming HBO Max sejam separados em uma companhia liderada pelo próprio CEO; enquanto os canais de televisão a cabo, como CNN e TNT, seriam controlados por outra empresa comandada pelo atual diretor financeiro, Gunnar Wiedenfels.

De acordo com o WSJ, Zaslav não acredita que as ofertas da Paramount refletem o valor da empresa. Ele e outros executivos da Warner preferem aguardar a divisão, que na visão deles pode atrair o interesse de mais compradores que não querem lidar com o legado dos canais de TV a cabo.

"Continuamos a acreditar que nossa separação planejada para criar duas empresas de mídia distintas e líderes gerará valor significativo", disse o presidente do conselho da WBD, Samuel Di Piazza Jr., em um comunicado divulgado na terça-feira.

Só neste ano, a Warner foi responsável por grandes sucessos de bilheteria no cinema, como Pecadores, Um Filme Minecraft e A Hora do Mal. No universo televisivo, a empresa se destacou com títulos como The Pitt e White Lotus.

Interesse da Paramount

Para a Paramount, dona de franquias como Missão Impossível e clássicos como O Poderoso Chefão, a aquisição da WBD é uma grande oportunidade de fortalecer seus estúdios de televisão e cinema, redes de TV a cabo e plataforma de streaming.

A título de comparação, no segundo trimestre, o HBO Max acumulava quase 126 milhões de assinantes no mundo todo, ante os 77,7 milhões do Paramount+.

A diferença de escala entre os negócios, no entanto, pode ser um desafio para companhia. No ano passado, a Warner Discovery teve faturamento de mais de US$ 39 bilhões, enquanto a Paramount faturou cerca de US$ 29 bilhões, antes da fusão com a Skydance Media.

Diante desse cenário, analistas acreditam que a movimentação possa despertar o interesse de outros grandes atores do setor de entretenimento, como Amazon, Netflix, Apple e Comcast.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse na teleconferência de resultados com analistas, na terça-feira, 21, que a empresa analisa todas as oportunidades de fusões e aquisições, mas não está interessada em empresas de mídia tradicionais.