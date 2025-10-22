Batalha de titãs: CEO da Warner resiste à investida bilionária da Paramount

David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery: executivo está no comando da empresa desde 2022 (David Jon/HBO Max/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h47.
Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 13h24.
David Zaslav, CEO do conglomerado de mídia Warner Bros. Discovery (WBD), está no meio de uma verdadeira batalha de titãs em Hollywood.
O executivo tenta impedir que a empresa seja adquirida pela rival Paramount, que está sob o comando de David Ellison, filho de Larry Ellison — cofundador da Oracle e segundo homem mais rico do mundo.
A Warner, que é dona de várias propriedades intelectuais valiosas do mundo do entretenimento, como a franquia Harry Potter e os filmes de super-heróis da DC Comics, já rejeitou duas ofertas de aquisição da Paramount, segundo informações do Wall Street Journal.
Na última terça-feira, 21, a WBD divulgou que foi consultada por interessados em adquirir a totalidade ou parte da companhia e afirmou que vai analisar as alternativas. A empresa não divulgou o nome dos interessados e não comentou publicamente sobre a investida da Paramount.
Desde que assumiu o comando do grupo WBD em 2022, após a Discovery adquirir os ativos da Warner da AT&T, Zaslav teve um mandato conturbado. A empresa ficou sobrecarregada com mais de US$ 50 bilhões em dívidas e teve de enfrentar o aumento do corte de assinaturas de TV a cabo, as greves trabalhistas em Hollywood e investimentos caros em streaming.
Rodadas de demissões, que se tornaram comuns entre empresas de mídia tradicionais, também pesaram sobre o moral dos funcionários. Apesar disso, a companhia conseguiu melhorar sua situação financeira: a dívida bruta foi reduzida para cerca de US$ 35 bilhões.
As ações da Warner Bros. Discovery terminaram o pregão de terça-feira com alta de 11%. Nesta quarta, os papéis operam com alta de 1,38%.
Zaslav teria dito a pessoas próximas, segundo o Wall Street Journal, que prefere continuar com seu plano em dividir a companhia em duas. A ideia é que o estúdio e a plataforma de streaming HBO Max sejam separados em uma companhia liderada pelo próprio CEO; enquanto os canais de televisão a cabo, como CNN e TNT, seriam controlados por outra empresa comandada pelo atual diretor financeiro, Gunnar Wiedenfels.
De acordo com o WSJ, Zaslav não acredita que as ofertas da Paramount refletem o valor da empresa. Ele e outros executivos da Warner preferem aguardar a divisão, que na visão deles pode atrair o interesse de mais compradores que não querem lidar com o legado dos canais de TV a cabo.
"Continuamos a acreditar que nossa separação planejada para criar duas empresas de mídia distintas e líderes gerará valor significativo", disse o presidente do conselho da WBD, Samuel Di Piazza Jr., em um comunicado divulgado na terça-feira.
Só neste ano, a Warner foi responsável por grandes sucessos de bilheteria no cinema, como Pecadores, Um Filme Minecraft e A Hora do Mal. No universo televisivo, a empresa se destacou com títulos como The Pitt e White Lotus.
Para a Paramount, dona de franquias como Missão Impossível e clássicos como O Poderoso Chefão, a aquisição da WBD é uma grande oportunidade de fortalecer seus estúdios de televisão e cinema, redes de TV a cabo e plataforma de streaming.
A título de comparação, no segundo trimestre, o HBO Max acumulava quase 126 milhões de assinantes no mundo todo, ante os 77,7 milhões do Paramount+.
A diferença de escala entre os negócios, no entanto, pode ser um desafio para companhia. No ano passado, a Warner Discovery teve faturamento de mais de US$ 39 bilhões, enquanto a Paramount faturou cerca de US$ 29 bilhões, antes da fusão com a Skydance Media.
Diante desse cenário, analistas acreditam que a movimentação possa despertar o interesse de outros grandes atores do setor de entretenimento, como Amazon, Netflix, Apple e Comcast.
O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse na teleconferência de resultados com analistas, na terça-feira, 21, que a empresa analisa todas as oportunidades de fusões e aquisições, mas não está interessada em empresas de mídia tradicionais.