Lançamentos do Mubi em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Mubi: o que entra no catálogo em novembro de 2025 (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 19h03.
Novembro de 2025 na MUBI traz uma programação recheada de estreias em conjunto com o cinema. O mês começa com coleções especiais dedicadas a filmes como Morra, Amor, com destaque para o trabalho das estrelas Jennifer Lawrence, Robert Pattinson e Sissy Spacek, além das coletâneas sobre Kleber Mendonça Filho, que estreia com O Agente Secreto, e Yorgos Lanthimos, com Bugônia.
Entre os destaques do mês estão os lançamentos de As Mulheres da Sacada, primeira direção de Noémie Merlant, e a coleção Morra, Amor: Morrendo Por Mais, que reúne obras intensas que exploram os limites do amor e da loucura. A programação ainda conta com títulos imperdíveis como Recife Frio e Vinil Verde, ambos de Kleber Mendonça Filho, além de clássicos do cinema como Foxy Brown e Coffy, estrelados por Pam Grier.
Confira abaixo o calendário completo dos lançamentos de novembro:
Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.