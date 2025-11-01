Casual

Lançamentos do Mubi em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão trabalhos dos atores Jennifer Lawrence e Robert Pattison e dos diretores Kleber Mendonça Filho e Yorgos Lanthimos

Mubi: o que entra no catálogo em novembro de 2025 (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 19h03.

Novembro de 2025 na MUBI traz uma programação recheada de estreias em conjunto com o cinema. O mês começa com coleções especiais dedicadas a filmes como Morra, Amor, com destaque para o trabalho das estrelas Jennifer Lawrence, Robert Pattinson e Sissy Spacek, além das coletâneas sobre Kleber Mendonça Filho, que estreia com O Agente Secreto, e Yorgos Lanthimos, com Bugônia.

Entre os destaques do mês estão os lançamentos de As Mulheres da Sacada, primeira direção de Noémie Merlant, e a coleção Morra, Amor: Morrendo Por Mais, que reúne obras intensas que exploram os limites do amor e da loucura. A programação ainda conta com títulos imperdíveis como Recife Frio e Vinil Verde, ambos de Kleber Mendonça Filho, além de clássicos do cinema como Foxy Brown e Coffy, estrelados por Pam Grier.

Confira abaixo o calendário completo dos lançamentos de novembro:

O que estreia no MUBI em novembro de 2025?

Filmes que estreiam no MUBI em novembro de 2025

  • As Mulheres da Sacada – 01/11/2025
  • Hal & Harper: Episódio 4 – 02/11/2025
  • Movimentos Noturnos – 04/11/2025
  • Vinil Verde – 06/11/2025
  • Recife Frio – 06/11/2025
  • Eletrodoméstica – 06/11/2025
  • Noite de Sexta, Manhã de Sábado – 06/11/2025
  • Winter in Sokcho – 07/11/2025
  • Hackers: Piratas de Computador – 08/11/2025
  • Hal & Harper: Episódio 5 – 09/11/2025
  • Krisha – 12/11/2025
  • Jogos de Guerra – 13/11/2025
  • Fragments for Venus – 14/11/2025
  • The Edukators – 14/11/2025
  • Soul Kitchen – 15/11/2025
  • Hal & Harper: Episódio 6 – 16/11/2025
  • Coffy: Em Busca da Vingança – 17/11/2025
  • Foxy Brown – 20/11/2025
  • O Lado Bom da Vida – 20/11/2025
  • Inverno da Alma – 20/11/2025
  • Precisamos Falar Sobre o Kevin – 20/11/2025
  • Hal & Harper: Episódio 7 – 23/11/2025
  • Flux Gourmet – 25/11/2025
  • Cloud – Nuvem de Vingança – 26/11/2025
  • A Lancheira – 26/11/2025
  • Dente Canino – 27/11/2025
  • Kinetta – 27/11/2025
  • Alpes – 27/11/2025
  • Sexual Drive – 27/11/2025
  • A Dessert for Constance – 27/11/2025
  • Hal & Harper: Episódio 8 – 30/11/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:StreamingFilmes

